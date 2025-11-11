Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 ноября 2025 в 20:01

Умер попавший под санкции Зеленского экс-депутат Рады

Скончался экс-депутат Верховной рады Балашов

Геннадий Балашов Геннадий Балашов Фото: Евгений Котенко/РИА Новости

Скончался экс-депутат Верховной рады Геннадий Балашов (внесен в России в список экстремистов и террористов), против которого президент Украины Владимир Зеленский ранее ввел санкции, сообщил депутат украинского парламента Артем Дмитрук в своем Telegram-канале. Известно, что Балашов покинул Украину в 2022 году.

Ушел из жизни Геннадий Балашов, — написал Дмитрук.

Тем временем появилась информация, что в рамках расследования коррупционной схемы в энергетическом секторе Украины были предъявлены обвинения семи фигурантам, включая бизнесмена Тимура Миндича. Пятеро подозреваемых уже задержаны.

Ранее Дмитрук сообщил, что власти Украины во главе с Зеленским спровоцировали противостояние с собственным народом из-за проводимых репрессий. По его словам, ушедшие с фронта мужчины, а их уже более 300 тыс. человек, объединены ненавистью к режиму и жаждой справедливости.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщал, что бизнесмен Миндич покинул территорию Украины с помощью зарубежного паспорта. По его данным, ключевой соратник Зеленского для отъезда накануне проведения обысков воспользовался израильским документом.

