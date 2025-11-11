Британия отказалась платить за доступ к оборонному фонду Евросоюза Bloomberg: Великобритания отказалась платить €6,75 млрд за участие в фонде ЕС

Великобритания отказалась выплачивать Евросоюзу €6,75 млрд (около 636 млрд рублей) за участие в оборонном фонде SAFE, назвав требования Брюсселя необоснованными, сообщает Bloomberg. Британские власти настаивают, что будут заключать только выгодные для страны сделки.

Будем заключать только те сделки, которые представляют ценность для Соединенного Королевства и его промышленности, — заявили в правительстве Великобритании.

По информации источника, высокопоставленный британский чиновник охарактеризовал запрашиваемые суммы как значительно завышенные. Представителям ЕС было заявлено, что блокирование участия Великобритании в проекте Security Action for Europe может подорвать процесс европейского перевооружения.

Ранее сообщалось, что Евросоюз одобрил возможность перераспределения средств гражданских фондов на военные потребности. Также было поддержано присоединение Украины к Европейскому оборонному фонду. Уточняется, что данное соглашение увеличит финансирование оборонных инвестиций путем внесения изменений в ряд программ.