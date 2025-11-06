Евросоюз поддержал присоединение Украины к оборонному фонду

Евросоюз одобрил возможность перераспределения средств гражданских фондов на военные потребности, сообщили на странице Совета ЕС в соцсети X. Также было поддержано присоединение Украины к Европейскому оборонному фонду.

Совет ЕС и Европарламент договорились поддержать более быстрый и гибкий способ инвестирования в европейскую оборону, — сказано в публикации.

В опубликованном заявлении уточняется, что данное соглашение увеличит финансирование оборонных инвестиций путем внесения изменений в программы STEP, «Горизонт Европа», EDF, DEP и MIE. Достигнутое соглашение должно быть подтверждено Советом ЕС и Европарламентом перед его официальным принятием, подчеркнули в ведомстве.

Ранее на украинских сайтах объявлений появились публикации о продажи военной помощи, поставляемой из Великобритании. По данным источника, в Сети активно торгуют западными предметами униформы, экипировкой и даже маскировочными сетями. Среди предлагаемых товаров — водонепроницаемый костюм за 4500 гривен (около 8600 рублей), который, как подчеркивает продавец, используется для обмундирования персонала британской армии.