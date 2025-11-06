Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 06:19

Евросоюз поддержал присоединение Украины к оборонному фонду

ЕС разрешил перераспределение гражданских фондов на военные нужды

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Евросоюз одобрил возможность перераспределения средств гражданских фондов на военные потребности, сообщили на странице Совета ЕС в соцсети X. Также было поддержано присоединение Украины к Европейскому оборонному фонду.

Совет ЕС и Европарламент договорились поддержать более быстрый и гибкий способ инвестирования в европейскую оборону, — сказано в публикации.

В опубликованном заявлении уточняется, что данное соглашение увеличит финансирование оборонных инвестиций путем внесения изменений в программы STEP, «Горизонт Европа», EDF, DEP и MIE. Достигнутое соглашение должно быть подтверждено Советом ЕС и Европарламентом перед его официальным принятием, подчеркнули в ведомстве.

Ранее на украинских сайтах объявлений появились публикации о продажи военной помощи, поставляемой из Великобритании. По данным источника, в Сети активно торгуют западными предметами униформы, экипировкой и даже маскировочными сетями. Среди предлагаемых товаров — водонепроницаемый костюм за 4500 гривен (около 8600 рублей), который, как подчеркивает продавец, используется для обмундирования персонала британской армии.

Евросоюз
фонды
Украина
Совет ЕС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Панжинский оценил конфликт между Устюговым и Большуновым
Кому не нужно платить за парковку в Волгограде: все льготы
Банкам заплатят за возврат украденных денег: как это отразится на клиентах
«Князь Вещий Олег» начал обманывать ВСУ на передовой
ВСУ атаковали город под Костромой
Названо имя самого сексуального мужчины в мире
В двух российских аэропортах сняли ограничения на полеты
Спасательная операция на месте крупного ДТП с поездом попала на видео
К Земле приближаются сильные магнитные бури уровня G4
Освобождение Купянска, НАТО калечит ВСУ: новости СВО к утру 6 ноября
Стало известно, как Европа спасает свою экологию за счет Украины
Бойцы ВСУ переходят на новый мессенджер
Мощный взрыв на заводе в Миссисипи попал на видео
Еврокомиссия готовит две альтернативы «репарационному кредиту» Украине
В Госдуме раскрыли размер пенсии в 2026 году
Банки начали отклонять более половины заявок на ипотеку
Хирург объяснил, каким людям лучше не делать пластических операций
Составлен список продуктов, способствующих сжиганию жира
В Миссисипи взорвался завод по производству аммиака
Онищенко отверг идею сокращения летних каникул для начальных классов
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Идеальный салат на Новый год — простой и вкусный: точно займет место на столе наравне с оливье и шубой
Общество

Идеальный салат на Новый год — простой и вкусный: точно займет место на столе наравне с оливье и шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.