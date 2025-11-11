«Хорошо, что произошло»: экс-президент «Спартака» об увольнении Станковича

Увольнение Деяна Станковича с должности главного тренера «Спартака» назревало давно, сообщил NEWS.ru экс-президент футбольного клуба Андрей Червиченко. Он выразил надежду на то, что красно-белым удалось найти достойную замену, которая займется командой.

Увольнение не то, что назревало, оно уже запоздало. Хорошо, что это произошло. А еще лучше, если увольнение состоялось не на эмоциях из-за того, что он там начудил в очередной раз в Грозном, а из-за того, что нашли ему замену. Если «Спартаку» удалось найти человека, который сейчас в этих оставшихся матчах сможет посмотреть на команду в деле, увидеть, кто на что способен, какие есть игровые варианты, это хорошо. Три месяца смотреть на игроков на сборах — это, конечно, здорово. Но мне кажется, можно с пользой использовать четыре оставшиеся игры. Дай Бог, чтобы у «Спартака» уже было решение, — сообщил собеседник.

Ранее в пресс-службе московского футбольного клуба сообщили, что Станкович покинул должность главного тренера «Спартака». Там отметили, что руководству не нравится позиция команды в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сезона 2024/25. Также «Спартак» поблагодарил Станковича за проделанную работу.

До этого стало известно, что исполняющим обязанности вместо Станковича был назначен Вадим Романов. В заявлении футбольного клуба сказано, что новый тренер является воспитанником спартаковской школы. В 1997–1998 годах Романов выступал за дубль красно-белых.