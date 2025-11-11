Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 20:32

«Хорошо, что произошло»: экс-президент «Спартака» об увольнении Станковича

Экс-президент «Спартака» Червиченко: увольнение Станковича назревало давно

Деян Станкович Деян Станкович Фото: Mysyakin Alexander/FC Spartak-Moscow/Global Look Press

Увольнение Деяна Станковича с должности главного тренера «Спартака» назревало давно, сообщил NEWS.ru экс-президент футбольного клуба Андрей Червиченко. Он выразил надежду на то, что красно-белым удалось найти достойную замену, которая займется командой.

Увольнение не то, что назревало, оно уже запоздало. Хорошо, что это произошло. А еще лучше, если увольнение состоялось не на эмоциях из-за того, что он там начудил в очередной раз в Грозном, а из-за того, что нашли ему замену. Если «Спартаку» удалось найти человека, который сейчас в этих оставшихся матчах сможет посмотреть на команду в деле, увидеть, кто на что способен, какие есть игровые варианты, это хорошо. Три месяца смотреть на игроков на сборах — это, конечно, здорово. Но мне кажется, можно с пользой использовать четыре оставшиеся игры. Дай Бог, чтобы у «Спартака» уже было решение, — сообщил собеседник.

Ранее в пресс-службе московского футбольного клуба сообщили, что Станкович покинул должность главного тренера «Спартака». Там отметили, что руководству не нравится позиция команды в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сезона 2024/25. Также «Спартак» поблагодарил Станковича за проделанную работу.

До этого стало известно, что исполняющим обязанности вместо Станковича был назначен Вадим Романов. В заявлении футбольного клуба сказано, что новый тренер является воспитанником спартаковской школы. В 1997–1998 годах Романов выступал за дубль красно-белых.

Спартак
футбол
тренеры
спорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп приписал США победу в двух мировых войнах
В Венгрии высмеяли угрозы Зеленского о срыве поставок нефти из России
«Не Болгария»: Соседов рассказал, куда переберется Пугачева
Орбан высказался о возможной встрече Путина и Трампа в Будапеште
Россиянин решил «отдохнуть» от жены в тюрьме: что он сделал, детали
Останкинская телебашня приобрела необычный окрас на фоне визита Токаева
Правительство Украины определило судьбу «Энергоатома», где прошли обыски
Таксист обратился к Карлу III насчет неоплаченной поездки экс-главы МИД
Отец сестер Хачатурян признан виновным: что теперь ждет жертв насильника
Подростки на багги врезались в людей
Буйные зоозащитники и 25 «прощенных» изнасилований: главные ЧП дня
ФСБ сорвала операцию спецслужб Германии. Кто готовил диверсию в Волгограде?
«Дезертировавшего» из британского зоопарка фламинго заметили во Франции
Помолвка, завершение карьеры, травля: как живет Евгения Медведева
Сотни кошек «захватили» криптоферму в Китае
Британия отказалась платить за доступ к оборонному фонду Евросоюза
Раскрыты детали визита Шойгу в Оман
Песков объяснил, с какой целью истребители Су-35 сопровождали борт Токаева
Токаев поблагодарил Путина за теплый прием и назвал Москву священной землей
Американист назвал повод, под которым Трамп введет войска в Нью-Йорк
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.