Физиотерапевт взял грудь пациентки в рот во время приема В Австрии врач взял в рот грудь пациентки и назвал это научным экспериментом

В Австрии 44-летний физиотерапевт оказался под судом за превышение полномочий после того, как взял на приеме грудь пациентки в рот, передает Kronen Zeitung. Врач пояснил, что его действия были частью научного исследования, и он якобы предварительно получил согласие пациентки на проведение процедур.

По данным издания, в клинике Инсбрука женщина обратилась к врачу с жалобами на боли в шее и менструальные спазмы. По ее словам, вместо того чтобы провести диагностику и назначить лечение, врач начал трогать ее ранее сделанную грудь и взял сосок в рот.

Суд не принял во внимание заявления пациентки и оправдал врача. По утверждению суда, женщина добровольно сняла бюстгальтер во время медицинского осмотра.

