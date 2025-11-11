Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 20:27

Физиотерапевт взял грудь пациентки в рот во время приема

В Австрии врач взял в рот грудь пациентки и назвал это научным экспериментом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Австрии 44-летний физиотерапевт оказался под судом за превышение полномочий после того, как взял на приеме грудь пациентки в рот, передает Kronen Zeitung. Врач пояснил, что его действия были частью научного исследования, и он якобы предварительно получил согласие пациентки на проведение процедур.

По данным издания, в клинике Инсбрука женщина обратилась к врачу с жалобами на боли в шее и менструальные спазмы. По ее словам, вместо того чтобы провести диагностику и назначить лечение, врач начал трогать ее ранее сделанную грудь и взял сосок в рот.

Суд не принял во внимание заявления пациентки и оправдал врача. По утверждению суда, женщина добровольно сняла бюстгальтер во время медицинского осмотра.

Ранее известный по сериалу Netflix «Игра в кальмара» актер О Ен Су был оправдан по делу о сексуальных домогательствах. Суд высшей инстанции отменил приговор нижестоящего суда, который ранее назначил актеру восемь месяцев тюремного заключения с отсрочкой на два года. Инцидент произошел в 2017 году, когда актер обнял и поцеловал в щеку молодую актрису во время театральной постановки. Суд постановил, что действия актера нельзя однозначно классифицировать как непристойное нападение, и не исключил возможности искажения воспоминаний потерпевшей.

Австрия
суды
врачи
приемы
