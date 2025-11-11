Буйные зоозащитники и 25 «прощенных» изнасилований: главные ЧП дня

В Москве освободили от наказания маньяка-инвалида, в Хабаровске зоозащитники напали на сотрудников приюта для животных, в Красногорске люди пострадали при крушении здания — NEWS.ru рассказывает о громких новостях из рубрики «Происшествия» за день.

Инвалиду «простили» 25 изнасилований

В Москве 73-летнего маньяка освободили от наказания за 25 изнасилований в период девяностых и нулевых в связи с истечением срока давности.

Следователи, которые добрались до архивов, установили схожесть всех эпизодов. Приметы маньяка были идентичны — на одной из рук не было нескольких пальцев, а также из-за отсутствия зубов у мужчины был характерный дефект речи.

Все преступления он совершал в синей униформе и в кепке. Так одевались либо коммунальщики из управляющих компаний, либо специалисты по ремонту лифтов. Такую униформу он выбрал неслучайно — в кабину лифта с работником из вышеуказанных сфер заходить никто не боялся, даже дети.

С 2004 года мужчина отбывал наказание по аналогичным статьям и в колонии перенес два инсульта. В суд 11 ноября его привезли на инвалидной коляске. Он уехал оттуда с супругой, которая расписалась с ним, пока он отбывал наказание в колонии.

Зоозащитники избили волонтеров

Зоозащитники разгромили приют в Хабаровске и избили его сотрудника. По мнению активистов, в учреждении плохо заботились о животных.

Работники приюта рассказали, что им часто приходится приостанавливать работу, так как они сталкиваются с блокировками счетов из-за жалоб зоозащитников. О том, откуда активисты узнали о «плохом обращении», не сообщается.

После инцидента обе стороны вызвали полицию и написали заявления. Стороны обвиняют друг друга в нанесении побоев и повреждении имущества.

В Подмосковье рухнуло здание

В Красногорске в результате разбора здания бывшего горнолыжного комплекса «Снежком» произошло обрушение, обломки рухнули на припаркованные автомобили и повредили облицовку соседнего дома. Пострадали люди.

В результате инцидента десятки автомобилей получили различные повреждения. У них выбиты стекла, появились вмятины и царапины. Территорию оцепила полиция. Владельцам в администрации Красногорска пообещали компенсацию. Также известно о ранении трех человек.

Власти города заявили, что работы на объекте ведет подрядная организация ООО «Развитие». Предварительно, к ЧП могло привести нарушение технологии демонтажа.

В ГСУ СК по Московской области сообщили о возбуждении уголовного дела о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ. Прокуратура даст оценку соблюдению требований градостроительного законодательства.

