11 ноября 2025 в 15:06

Зоозащитники устроили дебош в приюте Хабаровска

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Зоозащитники разгромили приют в Хабаровске и избили его сотрудника, сообщает Readovka.news. По мнению активистов, в учреждении плохо заботились о животных.

Работники приюта рассказали, что им часто приходится приостанавливать работу, так как они сталкиваются с блокировками счетов из-за жалоб зоозащитников. О том, откуда активисты узнали о «плохом обращении», не сообщается.

После инцидента обе стороны вызвали полицию и написали заявления. Стороны обвиняют друг друга в нанесении побоев и повреждении имущества.

Ранее уголовное дело завели на зоозащитников, которые в Сети оскорбляли родителей погибшего от нападения бездомных собак ребенка под Красноярском. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил инициировать проверку по факту травли.

