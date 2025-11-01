Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 09:39

Зоозащитники попали под уголовку после травли семьи с растерзанным ребенком

СК завел уголовное дело на зоозащитников после гибели мальчика под Красноярском

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Уголовное дело завели на зоозащитников, которые в Сети оскорбляли родителей погибшего от нападения бездомных собак ребенка под Красноярском, сообщили в региональном следственном управлении СК. Ранее глава ведомства Александр Бастрыкин поручил инициировать проверку по факту травли.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (унижение человеческого достоинства, совершенное в сети Интернет), — сказано в сообщении.

10-летнего мальчика растерзали бродячие собаки в СНТ «Теремок». Возбуждено два уголовных дела: «Халатность, повлекшая смерть человека» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Позже в Сети показали момент нападения собак на ребенка. На территории Березовского района ввели режим повышенной готовности.

Тем временем депутат Заксобрания Красноярского края Денис Терехов обвинил своих коллег в смерти мальчика. Он призвал возбудить уголовное дело в отношении тех парламентариев, которые выступали против закона об обращении с безнадзорными животными.

Александр Бастрыкин
происшествия
собаки
уголовные дела
