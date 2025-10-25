Красноярский депутат обвинил коллег в смерти растерзанного псами мальчика

Депутат заксобрания Красноярского края Денис Терехов обвинил своих коллег в смерти десятилетнего мальчика, которого загрызли бездомные собаки в Березовском районе. В своем Telegram-канале он призвал возбудить уголовное дело против тех парламентариев, которые выступали против закона об обращении с безнадзорными животными.

Вы косвенно виноваты в смерти этого ребенка! Власть с маленькой буквы «вэ», прости Господи! Мне настолько стыдно находиться с вами в одном зале заседаний, что я близок к сложению полномочий, — написал Терехов.

Собаки загрызли 10-летнего мальчика в Березовском районе. В субботу в следственные органы поступило сообщение об обнаружении в районе СНТ «Теремок» Березовского района тела ребенка без признаков жизни с ранами от укусов в области головы и различных частей тела. Предполагается, что ребенок шел через поле к знакомому пастуху, когда на него напали животные.

Ранее сообщалось, что свора бродячих собак напала на школьника на улице Диагностики в Оренбурге. В управлении Следственного комитета России по Оренбургской области рассказали, что на помощь мальчику подоспел прохожий, он смог отбить мальчика у животных.