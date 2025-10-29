В Красноярском крае пошли на крайние меры из-за растерзавших ребенка собак

Режим повышенной готовности ввели в Березовском районе Красноярского края, где бездомные собаки растерзали 10-летнего ребенка, заявил в Telegram-канале исполняющий обязанности главы района Александр Крестьянинов. По его словам, ситуация с безнадзорными животными остается сложной.

В связи с этим мною принято решение ввести на всей территории Березовского района режим повышенной готовности с 29 октября, — подчеркнул он.

Крестьянинов уточнил, что специалисты будут производить отлов бездомных животных во всех населенных пунктах. Предположительно, агрессивная стая собак продолжает перемещаться недалеко от того места, где загрызла мальчика.

Ранее сообщалось, что после гибели ребенка была арестована председатель красноярской организации по защите животных. Суд постановил поместить обвиняемую в СИЗО до 25 декабря. Предположительно, речь идет о руководителе общественного объединения «Мой пес».

Момент нападения собак на мальчика под Красноярском попал на видео. На кадрах видно, что школьник пытается отбиться от стаи. Трагический инцидент произошел у СНТ «Теремок». Отмечается, что ребенок жил в благополучной семье.