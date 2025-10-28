Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 15:45

После гибели мальчика от стаи собак арестовали защитницу животных

Глава общества защиты животных была арестована после смерти ребенка из-за собак

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Председателя красноярской организации по защите животных взяли под стражу после гибели 10-летнего ребенка от нападения бродячих собак, сообщает Следственный комитет. Суд постановил арестовать обвиняемую до 25 декабря.

Сегодня Березовским районным судом Красноярского края по ходатайству следствия председателю общественной организации, ответственной за отлов бродячих собак, подозреваемой в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 25 декабря, — сказали в ведомстве.

Предположительно, речь идет о руководителе общественного объединения «Мой пес». Согласно данным из открытых источников, эту должность занимает Ирина Музыка. Краевая прокуратура утверждает, что подозреваемая не признает свою вину. Она утверждала, что в обязанности ее организации не входит обследование территорий. Однако в ведомстве уточнили, что в условиях контракта указана необходимость обеспечения всей требуемой техникой для качественного выполнения услуг.

Инцидент произошел утром 25 октября в Березовском районе Красноярского края. 10-летний мальчик шел через поле к знакомому пастуху для совместного выпаса скота. По пути на ребенка напала стая бездомных собак. От полученных укусов ребенок скончался на месте происшествия. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

СК РФ
аресты
зоозащитники
дети
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме ответили на призыв Туска бить по российским объектам в Европе
«Он стоял без трусов»: как пикапер ответит за домогательства на свиданиях?
В Германии прошла массовая акция против солиста Rammstein
Маск планирует отправить все знания человечества в космос
«Она будет платить»: звезда «Папиных дочек» о долгах по алиментам
В стране ЕС закрывали аэропорт из-за неизвестного беспилотника
Аршавин раскрыл, в каком клубе хотел бы видеть Захаряна
Экс-депутат Верховной рады раскрыл уровень реальной коррупции в ВСУ
Адвокат рассказал, почему Джиган не явился в суд на заседание по разводу
В Китае оценили последствия от испытания «Буревестника»
В России оценили идею ввести шведский стол в школах
Сезонные тенденции в домашнем текстиле: что будет модно в будущем сезоне
Сытный ужин для всей семьи: запеканка с британским настроением у вас дома
В Китае высказались, как надо заканчивать украинский кризис
Зеленский определил условие для трехсторонних переговоров по Украине
Google посчитал Елену Зеленскую «женой придурка»
Таиланд столкнулся с неожиданным дефицитом после смерти королевы
Обвиненный в насилии актер «Папиных дочек» высказался о шоу «Пусть говорят»
Овсянка вредна? Раскрываем все тайны «королевы завтраков»!
Леня Голубков из рекламы «МММ» нашел внебрачного сына и требует ДНК-тест
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.