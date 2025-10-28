После гибели мальчика от стаи собак арестовали защитницу животных Глава общества защиты животных была арестована после смерти ребенка из-за собак

Председателя красноярской организации по защите животных взяли под стражу после гибели 10-летнего ребенка от нападения бродячих собак, сообщает Следственный комитет. Суд постановил арестовать обвиняемую до 25 декабря.

Сегодня Березовским районным судом Красноярского края по ходатайству следствия председателю общественной организации, ответственной за отлов бродячих собак, подозреваемой в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 25 декабря, — сказали в ведомстве.

Предположительно, речь идет о руководителе общественного объединения «Мой пес». Согласно данным из открытых источников, эту должность занимает Ирина Музыка. Краевая прокуратура утверждает, что подозреваемая не признает свою вину. Она утверждала, что в обязанности ее организации не входит обследование территорий. Однако в ведомстве уточнили, что в условиях контракта указана необходимость обеспечения всей требуемой техникой для качественного выполнения услуг.

Инцидент произошел утром 25 октября в Березовском районе Красноярского края. 10-летний мальчик шел через поле к знакомому пастуху для совместного выпаса скота. По пути на ребенка напала стая бездомных собак. От полученных укусов ребенок скончался на месте происшествия. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.