Подростки на багги врезались в людей Подростки на багги сбили двух женщин у автостанции в Подмосковье

Подростки на багги сбили людей в Подмосковье, пишет Telegeram-канал Mash. По предварительной информации, пострадали два человека. Как пишет канал, инцидент произошел в Тучково.

Кроссовый багги на полной скорости влетел в автостанцию, сбив двух женщин, которые стояли у входа. От удара одну из них отбросило на несколько метров, а другую зажало под колесами. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу. По предварительным данным, она находится в реанимации.

