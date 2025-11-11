Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 21:02

Подростки на багги врезались в людей

Подростки на багги сбили двух женщин у автостанции в Подмосковье

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Подростки на багги сбили людей в Подмосковье, пишет Telegeram-канал Mash. По предварительной информации, пострадали два человека. Как пишет канал, инцидент произошел в Тучково.

Кроссовый багги на полной скорости влетел в автостанцию, сбив двух женщин, которые стояли у входа. От удара одну из них отбросило на несколько метров, а другую зажало под колесами. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу. По предварительным данным, она находится в реанимации.

Ранее стало известно, что в Амурской области телеведущий Михаил Шамотин погиб в результате автомобильной аварии. ДТП с участием журналиста произошло 30 октября. Его Toyota Lite Ace столкнулась лоб в лоб с автомобилем Toyota Hiace. Погибшему в сентябре исполнилось 45 лет.

До этого юрист Михаил Салкин заявил, что российские граждане, которые пострадали в ДТП с автобусом в Египте, могут рассчитывать на компенсацию. Он рассказал, что выплаты могут предоставить страховая компания или перевозчик. Юрист добавил, что при получении медицинской помощи туристам следует сразу обратиться в службу поддержки страховой компании, прописанной в полисе.

подростки
ДТП
аварии
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп приписал США победу в двух мировых войнах
В Венгрии высмеяли угрозы Зеленского о срыве поставок нефти из России
«Не Болгария»: Соседов рассказал, куда переберется Пугачева
Орбан высказался о возможной встрече Путина и Трампа в Будапеште
Россиянин решил «отдохнуть» от жены в тюрьме: что он сделал, детали
Останкинская телебашня приобрела необычный окрас на фоне визита Токаева
Правительство Украины определило судьбу «Энергоатома», где прошли обыски
Таксист обратился к Карлу III насчет неоплаченной поездки экс-главы МИД
Отец сестер Хачатурян признан виновным: что теперь ждет жертв насильника
Подростки на багги врезались в людей
Буйные зоозащитники и 25 «прощенных» изнасилований: главные ЧП дня
ФСБ сорвала операцию спецслужб Германии. Кто готовил диверсию в Волгограде?
«Дезертировавшего» из британского зоопарка фламинго заметили во Франции
Помолвка, завершение карьеры, травля: как живет Евгения Медведева
Сотни кошек «захватили» криптоферму в Китае
Британия отказалась платить за доступ к оборонному фонду Евросоюза
Раскрыты детали визита Шойгу в Оман
Песков объяснил, с какой целью истребители Су-35 сопровождали борт Токаева
Токаев поблагодарил Путина за теплый прием и назвал Москву священной землей
Американист назвал повод, под которым Трамп введет войска в Нью-Йорк
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.