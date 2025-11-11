Раскрыты личности подростков, которые напали на сверстников в Краснодаре СК установил шестерых подростков, которые напали на сверстников в Краснодаре

Следователи СК РФ в Краснодаре установили личности шестерых подростков, которые регулярно нападали на своих сверстников, сообщили в местном управлении ведомства. Двоих молодых людей 15 и 17 лет уже задержали, а одну из участниц группы направили в специализированное учреждение закрытого типа.

Предположительно, они наиболее активно участвовали в нападениях на несовершеннолетних. Девушке 15 лет, меру для нее избрали с учетом особенностей здоровья. По предварительной версии, группа подростков с осени прошлого года совершала нападения на ровесников в одном из микрорайонов Краснодара.

Следователи намерены ходатайствовать перед судом об аресте двоих задержанных на период предварительного следствия. Для остальных фигурантов дела суд уже избрал иные меры пресечения, не предполагающие изоляции от общества.

Ранее в Хабаровске трое подростков напали на второклассницу на улице. Злоумышленники избили ее из-за якобы лишнего веса, а также окунали лицом в снег. До этого девочку травили в течение более полугода.