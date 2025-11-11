Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 18:31

Путин провел телефонные переговоры с президентом Узбекистана

Путин обсудил с Мирзиеевым вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений

Шавкат Мирзиеев, Владимир Путин Шавкат Мирзиеев, Владимир Путин Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв, РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин и его узбекистанский коллега Шавкат Мирзиеев в ходе телефонного разговора рассмотрели вопросы, связанные с дальнейшим развитием двусторонних отношений, передает пресс-служба Кремля. Также главы государств обсудили стратегическое партнерство и актуальные международные темы.

Особое внимание уделено реализации крупных совместных проектов, в том числе в сфере энергетики. Отмечена важная роль межрегионального взаимодействия в укреплении торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что глава российского государства и Мирзиеев провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили укрепление взаимоотношений. Лидеры также уделили внимание сохранению динамики роста показателей торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, сообщили в пресс-службе Мирзиеева.

Также президент Узбекистана предложил создать научно-образовательный консорциум под названием «Инженеры будущего». Согласно информации пресс-службы главы государства, эта платформа объединит ведущие университеты и исследовательские центры России и центральноазиатских стран.

двусторонние отношения
Узбекистан
Владимир Путин
Шавкат Мирзиёев
