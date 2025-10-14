Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 15:02

Появились детали телефонного разговора Путина и Мирзиеева

Путин и Мирзиеев обсудили укрепление отношений между Россией и Узбекистаном

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и его узбекистанский коллега Шавкат Мирзиеев провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили укрепление взаимоотношений. Лидеры также уделили внимание сохранению динамики роста показателей торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, сообщили в пресс-службе Мирзиеева.

Были рассмотрены вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества в контексте практической реализации договоренностей на высшем уровне, — уточнили в администрации президента Узбекистана.

Ранее Путин принял участие в телефонном разговоре с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Лидеры двух государств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в контексте подготовки предстоящего визита российского лидера в Казахстан. Также в ходе телефонного разговора стороны подтвердили стремление к дальнейшему укреплению стратегического партнерства.

До этого Кремль сообщил о прибытии главы РФ во Дворец Нации в Душанбе. Таджикистанский президент Эмомали Рахмон лично встретил российского лидера.

