14 октября 2025 в 12:01

Путин провел телефонный разговор с Токаевым

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Александр Казаков/POOL//РИА Новости

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщила пресс-служба Кремля. Лидеры двух государств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в контексте подготовки предстоящего визита российского лидера в Казахстан. Также в ходе телефонного разговора стороны подтвердили стремление к дальнейшему укреплению стратегического партнерства.

Подтвержден настрой на дальнейшее укрепление российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества, последовательную реализацию совместных проектов в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, — сказано в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о втором за два дня телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом. Он отметил, что беседа прошла продуктивно и касалась военных нужд Киева. По словам Зеленского, стороны также обсудили вопросы, связанные с энергетикой.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что конкретных договоренностей о телефонном разговоре Путина с Трампом пока не достигнуто. Он отметил, что при необходимости контакт между лидерами двух стран может быть установлен.

Касым-Жомарт Токаев
Владимир Путин
Казахстан
Россия
