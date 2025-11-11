Умер знаменитый датский режиссер и номинант на премию «Оскар» В Дании скончался режиссер, актер и сценарист Каспар Роструп

Знаменитый датский режиссер, сценарист, актер и телеведущий Каспар Роструп скончался в возрасте 84 лет, передает «Российская газета». Он считался одной из ключевых фигур в национальном кинематографе страны. Деятель культуры родился в 1940 году, точных данных о причинах смерти не представлено.

Мировую известность ему принесла драма «Танец с Регице». Он выступил режиссером и соавтором сценария этой картины, которая в 1988 году получила номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Среди других значимых работ мастера — комедия «Йеппе с горы» 1981 года. Эта лента также претендовала на главный приз Московского международного кинофестиваля.

В его фильмографии числятся такие картины, как «Войцек», «Пивовар», «Мизантроп» и «Место поблизости». Всего Каспар Роструп участвовал в создании около 25 кино- и телепроектов.

