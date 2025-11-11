Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 18:32

Умер знаменитый датский режиссер и номинант на премию «Оскар»

В Дании скончался режиссер, актер и сценарист Каспар Роструп

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Знаменитый датский режиссер, сценарист, актер и телеведущий Каспар Роструп скончался в возрасте 84 лет, передает «Российская газета». Он считался одной из ключевых фигур в национальном кинематографе страны. Деятель культуры родился в 1940 году, точных данных о причинах смерти не представлено.

Мировую известность ему принесла драма «Танец с Регице». Он выступил режиссером и соавтором сценария этой картины, которая в 1988 году получила номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Среди других значимых работ мастера — комедия «Йеппе с горы» 1981 года. Эта лента также претендовала на главный приз Московского международного кинофестиваля.

В его фильмографии числятся такие картины, как «Войцек», «Пивовар», «Мизантроп» и «Место поблизости». Всего Каспар Роструп участвовал в создании около 25 кино- и телепроектов.

Ранее стало известно о смерти сооснователя культовой хеви-метал-группы Barren Cross Стива Уитакера. Барабанщика и бэк-вокалиста коллектива не стало на 62-м году жизни.

Дания
режиссеры
кино
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Диета «Стол № 6»: питание для нормализации обмена пуринов
Десятки россиян оказались в больнице, Генпрокуратура в Госдуме: что дальше
Умер попавший под санкции Зеленского экс-депутат Рады
Не выбрасывайте это! Узнайте, как засолить щучью икру по старинному рецепту
Солнце готовит Земле самый сильный удар за цикл
До 5 млн: в РФ могут повысить штрафы за экономические преступления
Дом БРИКС в РТ провел выездную сессию инвестиционного форума БРИКС ОАЭ
Прокуратура сделала заявление после скандала с транквилизатором в школе
Названо имя тренера, который заменит в «Спартаке» Станковича
Над российскими регионами уничтожено 10 дронов ВСУ
Шольц и Меркель попали в «список смерти» скандального известного террориста
На Украине заговорили о сдаче Херсона
«Спартак» уволил Станковича
Французский генерал обвинил Россию в нашествии клопов
В Тибете ученые нашли одно из старейших растений в мире
В России создали первый в мире исламский искусственный интеллект
Детский сад в Запорожской области подвергся атаке ВСУ
Журналиста-иноагента The Insider признали террористом
Десятки человек пострадали на похоронах в Чечне: что известно, жертвы
Американист оценил вероятность новой гражданской войны в США
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.