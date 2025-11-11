В России создали первый в мире исламский искусственный интеллект Муфтий Аляутдинов сообщил о запуске в России ИИ для изучения Корана

Первый в мировой практике исламский искусственный интеллект (ИИИ) разработан и введен в эксплуатацию в России, рассказал РИА Новости заместитель председателя Духовного управления мусульман России Шамиль Аляутдинов. По его словам, данная система призвана помочь верующим и всем интересующимся глубже изучить основы мусульманской религии.

Первый в мире исламский искусственный интеллект (ИИИ) разработан мусульманами РФ, проект уже стартовал. ИИИ — это интеллектуальный помощник, он способен дать исчерпывающие ответы на актуальные вопросы по исламу на основе достоверных богословских источников, — сказал Аляутдинов.

Как пояснил религиозный деятель, в своей работе программа опирается исключительно на проверенные богословские источники и текст Корана. Муфтий подчеркнул, что в отличие от стандартных чат-ботов, исламский ИИ не использует заранее заготовленные шаблонные реплики. Алгоритм проводит глубокий анализ религиозных текстов, статей и теологических трудов для формирования аргументированных заключений. На текущий момент доступ к интеллектуальному помощнику имеют пользователи iOS-устройств через магазин App Store.

