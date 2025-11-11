Журналиста-иноагента The Insider признали террористом

Журналист интернет-издания The Insider (внесено Минюстом РФ в список иноагентов, признано в РФ нежелательной организацией) Сергей Ежов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) теперь значится в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга, следует из публикации на сайте ведомства. Причины не уточняются.

Ежов Сергей Александрович, 25 мая 1985 года рождения, город Рязань, — говорится в сообщении.

Накануне появилась информация, что министерство юстиции РФ включило датскую организацию «Совет министров Северных стран» (признана в РФ нежелательной организацией) в список нежелательных иностранных и международных организаций на территории России. Причины также неизвестны.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной деятельность британской НПО Equal Rights Trust (признана в РФ нежелательной организацией). Ее подозревают в сборе средств для ВСУ и проведении антироссийской кампании. Кроме того, структура предлагает оппозиционно настроенным россиянам помощь в получении гражданства стран Восточной Европы в обмен на пожертвования, публикует материалы, дискредитирующие политику РФ, и пропагандирует ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).