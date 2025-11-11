Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 19:37

Детский сад в Запорожской области подвергся атаке ВСУ

Депутат Юрченко: украинские БПЛА атаковали детский сад в Благовещенке

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

В селе Благовещенка Запорожской области ВСУ атаковали детский садик «Подснежник» с использованием беспилотника, сообщил депутат законодательного собрания Татарстана, участник специальной военной операции и заместитель председателя комитета по обороне Сергей Юрченко. По словам парламентария, украинские вооруженные силы все чаще атакуют объекты инфраструктуры, передает ТАСС.

В Татарстане в рамках неформальной встречи с коллегами рассказал о том, что ВСУ все чаще атакуют инфраструктурные объекты. Так, сегодня была атакована больница в Каменке-Днепровской. Кроме того, в Благовещенке ВСУ атаковали детский сад «Подснежник», к счастью, детей уже в здании не было, — поделился Юрченко.

Он также отметил, что стекла в детском саду были выбиты, фасад и кровля также получили повреждения. По словам Юрченко, в настоящее время детский сад не может продолжить работу из-за нарушения теплового контура. Он подчеркнул, что такие действия ВСУ являются откровенным терроризмом против мирного населения.

Ранее в Сети появилась видеозапись неудачной попытки украинского бойца на велосипеде атаковать российских солдат. Инцидент произошел в Купянске Харьковской области. На кадрах видно, как украинский солдат едет на велосипеде с рюкзаком с оружием. Позже велосипед и его водитель были уничтожены российским дроном.

Запорожская область
атаки ВСУ
детские сады
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Региональных телевизионщиков обвинили в жестоком содержании крокодила
Диета «Стол № 6»: питание для нормализации обмена пуринов
Десятки россиян оказались в больнице, Генпрокуратура в Госдуме: что дальше
Умер попавший под санкции Зеленского экс-депутат Рады
Не выбрасывайте это! Узнайте, как засолить щучью икру по старинному рецепту
Солнце готовит Земле самый сильный удар за цикл
До 5 млн: в РФ могут повысить штрафы за экономические преступления
Дом БРИКС в РТ провел выездную сессию инвестиционного форума БРИКС ОАЭ
Прокуратура сделала заявление после скандала с транквилизатором в школе
Названо имя тренера, который заменит в «Спартаке» Станковича
Над российскими регионами уничтожено 10 дронов ВСУ
Шольц и Меркель попали в «список смерти» скандального известного террориста
На Украине заговорили о сдаче Херсона
«Спартак» уволил Станковича
Французский генерал обвинил Россию в нашествии клопов
В Тибете ученые нашли одно из старейших растений в мире
В России создали первый в мире исламский искусственный интеллект
Детский сад в Запорожской области подвергся атаке ВСУ
Журналиста-иноагента The Insider признали террористом
Десятки человек пострадали на похоронах в Чечне: что известно, жертвы
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.