Детский сад в Запорожской области подвергся атаке ВСУ

В селе Благовещенка Запорожской области ВСУ атаковали детский садик «Подснежник» с использованием беспилотника, сообщил депутат законодательного собрания Татарстана, участник специальной военной операции и заместитель председателя комитета по обороне Сергей Юрченко. По словам парламентария, украинские вооруженные силы все чаще атакуют объекты инфраструктуры, передает ТАСС.

В Татарстане в рамках неформальной встречи с коллегами рассказал о том, что ВСУ все чаще атакуют инфраструктурные объекты. Так, сегодня была атакована больница в Каменке-Днепровской. Кроме того, в Благовещенке ВСУ атаковали детский сад «Подснежник», к счастью, детей уже в здании не было, — поделился Юрченко.

Он также отметил, что стекла в детском саду были выбиты, фасад и кровля также получили повреждения. По словам Юрченко, в настоящее время детский сад не может продолжить работу из-за нарушения теплового контура. Он подчеркнул, что такие действия ВСУ являются откровенным терроризмом против мирного населения.

Ранее в Сети появилась видеозапись неудачной попытки украинского бойца на велосипеде атаковать российских солдат. Инцидент произошел в Купянске Харьковской области. На кадрах видно, как украинский солдат едет на велосипеде с рюкзаком с оружием. Позже велосипед и его водитель были уничтожены российским дроном.