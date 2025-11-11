Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 13:39

Попытка бойца ВСУ атаковать солдат РФ на велосипеде попала на видео

ВСУ пытались атаковать российских солдат в Купянске на велосипеде

Неудачная попытка бойца ВСУ атаковать солдат РФ на велосипеде попала на видео. Инцидент произошел в Купянске Харьковской области. На опубликованных в Telegram-канале SHOT кадрах, боец едет на велосипеде, при этом на спине у него рюкзак с вооружением. В материале сказано, что транспортное средство вместе с водителем было уничтожено российским дроном.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что ВС России полностью установили контроль над восточной частью Купянска, где продолжается ликвидация блокированных украинских военных. По данным ведомства, за задачу отвечали подразделения группировки «Запад».

До этого стало известно, что число погибших бойцов в украинских подразделениях значительно превышает распространяемые Киевом мифы о минимальных потерях ВСУ. По словам источника, близкого к ситуации, предоставленная Североатлантическим альянсом радиоэлектронная борьба — глушение сигналов и тому подобное — ненадежна и не работает против российских оптоволоконных дронов.

Купянск
ВСУ
велосипеды
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Донаты ВСУ обернулись уголовным делом о госизмене
Министр Вотрен ответила на вопрос о числе ядерных боеголовок у Франции
Любитель детского порно получил «условку» из-за ребенка
Двое туристов сорвались в ущелье
Стало известно дата и место прощания с актером Симоновым
Аксенов доложил Путину о состоянии экономики Крыма
Названо число пострадавших при обрушении части колонны комплекса «Снежком»
Мужчина убил знакомого и вложил ему в руку нож, чтобы скрыть следы
Попытка бойца ВСУ атаковать солдат РФ на велосипеде попала на видео
Попытка угона МиГ-31, налет на Крым, экстремист: ВСУ атакуют РФ 11 ноября
Искусствовед раскрыла, какие новогодние игрушки из СССР ценятся выше всего
Маму девочки-маугли заставили платить алименты на ребенка
В Госдуме вынесли решение по проекту обращения к ООН по Венесуэле
В Госдуме раскрыли, на что пойдет депутат Вороновский в ходе следствия
Главы польских спецслужб бойкотируют нового президента
Украинского командира заочно осудили за расстрел российских военнопленных
В России поставили точку в споре об отпуске по уходу с первого рабочего дня
Названо главное условие быстрой отставки правительства Украины
Россияне бросились скупать валюту и ставить рекорды
В Европе сообщили о риске не успеть помочь Украине
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.