Попытка бойца ВСУ атаковать солдат РФ на велосипеде попала на видео ВСУ пытались атаковать российских солдат в Купянске на велосипеде

Неудачная попытка бойца ВСУ атаковать солдат РФ на велосипеде попала на видео. Инцидент произошел в Купянске Харьковской области. На опубликованных в Telegram-канале SHOT кадрах, боец едет на велосипеде, при этом на спине у него рюкзак с вооружением. В материале сказано, что транспортное средство вместе с водителем было уничтожено российским дроном.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что ВС России полностью установили контроль над восточной частью Купянска, где продолжается ликвидация блокированных украинских военных. По данным ведомства, за задачу отвечали подразделения группировки «Запад».

До этого стало известно, что число погибших бойцов в украинских подразделениях значительно превышает распространяемые Киевом мифы о минимальных потерях ВСУ. По словам источника, близкого к ситуации, предоставленная Североатлантическим альянсом радиоэлектронная борьба — глушение сигналов и тому подобное — ненадежна и не работает против российских оптоволоконных дронов.