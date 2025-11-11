Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 ноября 2025 в 19:20

Родственник Достоевского назвал писателя первым в мире блогером

Алексей Достоевский: прапрадед с книгой «Дневник писателя» стал первым блогером

Фёдор Достоевский Фёдор Достоевский Фото: imago stock&people via www.imago/www.imago-images.de/Global Look Press

Федор Достоевский, издававший «Дневник писателя» с авторскими размышлениями о происходящих событиях, мог быть первым в истории блогером, считает его праправнук Алексей Достоевский. В беседе с ТАСС в Нью-Дели он посоветовал перечитать произведение в контексте сегодняшнего дня.

Федор Михайлович, он же был, можно сказать, первым блогером. «Дневник писателя», который он в свое время затеял в 70-х годах позапрошлого века, это прямой диалог с читателем, это ответы на вопросы, волновавшие его. То есть жизнь происходящая, по сути, это — первый блог в таком литературном понимании, — сказал он.

Ранее режиссер Эмир Кустурица анонсировал масштабный кинопроект, посвященный русской литературе. В ближайшее время он планирует приступить к работе сразу над тремя картинами, основанными на произведениях классиков. В их числе – «Преступление и наказание» Федора Достоевского.

Тем временем депутат Орловского областного совета Михаил Вдовин заявил, что власти Орла не должны были начинать экономить средства бюджета за счет отказа от знакового Тургеневского праздника. Ранее политик критиковал администрацию за большие траты на торжества.

