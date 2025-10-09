Нобелевский лауреат Краснахоркаи вдохновлялся известным русским писателем

Лауреат Нобелевской премии по литературе, венгерский писатель Ласло Краснахоркаи вдохновлялся творчеством писателя Федора Достоевского, заявила в разговоре с ТАСС преподаватель департамента филологии Санкт-Петербургского филиала ВШЭ, переводчик Оксана Якименко. В качестве примера она привела романы «Сатанинское танго» и «Меланхолия сопротивления». По ее словам, Краснахоркаи сам заявлял о любви к произведениям Достоевского.

Достоевский очень активно присутствует в творчестве Краснахоркаи, хотя точно так же активно там присутствуют и восточные авторы, и европейские авторы — не они сами, конечно, а те вопросы, которые они ставили и продолжают ставить. <…> Я бы очень активно сравнивала его (Краснахоркаи. — NEWS.ru) с Достоевским, — сказала эксперт.

Ранее сообщалось о присуждении Краснахоркаи Нобелевской премии по литературе. Он получил награду за «убедительное и дальновидное творчество, которое в разгар апокалиптического ужаса подтверждает силу искусства».

До этого первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что творчество Достоевского сегодня актуально, поскольку отражает происходящее в России. Он добавила, что писатель хорошо разбирался в человеческой душе.