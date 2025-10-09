Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 18:34

Нобелевский лауреат Краснахоркаи вдохновлялся известным русским писателем

Филолог Якименко: нобелевский лауреат Краснахоркаи вдохновлялся Достоевским

Ласло Краснахоркаи Ласло Краснахоркаи Фото: imago-images.de/Global Look Press

Лауреат Нобелевской премии по литературе, венгерский писатель Ласло Краснахоркаи вдохновлялся творчеством писателя Федора Достоевского, заявила в разговоре с ТАСС преподаватель департамента филологии Санкт-Петербургского филиала ВШЭ, переводчик Оксана Якименко. В качестве примера она привела романы «Сатанинское танго» и «Меланхолия сопротивления». По ее словам, Краснахоркаи сам заявлял о любви к произведениям Достоевского.

Достоевский очень активно присутствует в творчестве Краснахоркаи, хотя точно так же активно там присутствуют и восточные авторы, и европейские авторы — не они сами, конечно, а те вопросы, которые они ставили и продолжают ставить. <…> Я бы очень активно сравнивала его (Краснахоркаи. — NEWS.ru) с Достоевским, — сказала эксперт.

Ранее сообщалось о присуждении Краснахоркаи Нобелевской премии по литературе. Он получил награду за «убедительное и дальновидное творчество, которое в разгар апокалиптического ужаса подтверждает силу искусства».

До этого первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что творчество Достоевского сегодня актуально, поскольку отражает происходящее в России. Он добавила, что писатель хорошо разбирался в человеческой душе.

Федор Достоевский
Нобелевская премия
литература
романы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Какое давление считается нормальным для мужчин и женщин: полный гид
ЛГБТ-активистка оказалась экстремистом
«Кажется подозрительным»: четыре трупа обнаружены в доме за $2 млн
«Блатная» машина Галкина, Збруев попал в больницу, «Томагавки»: что дальше
Как заработать на пенсию в 40, 70 и 100 тысяч: просчитали все варианты
Появились кадры ДТП в Новосибирске, где каршеринг влетел в остановку
Мужчина пытался изнасиловать пассажирку на борту самолета
«Миротворец», суд, фильм с Нагиевым: как живет режиссер Жора Крыжовников
В Оренбурге десятки мужчин в балаклавах открыли «охоту» на мигрантов
Школьницу заставляли часами сидеть у дверей дома из-за странной фобии семьи
«Будем двигаться вместе»: отношения РФ и Азербайджана выходят на новый этап
Стали известны детали смерти экс-чиновника в сгоревшей «Газели»
Путин созвонился с главой Ирака
Автомобиль каршеринга на большой скорости сбил людей на остановке
Биржа труда в Перми: как встать на учет в 2025 году
Первый российско-арабский саммит в Москве перенесен на более поздний срок
Появились кадры, как орел сбивает FPV-дрон в горах Дагестана
Военэксперт оценил шансы ВСУ на успешное контрнаступление
Минобороны показало последствия подрыва аммиакопровода в ДНР
Политолог объяснил, как фон дер Ляйен сохранила пост главы Еврокомиссии
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Зеленский скрывает катастрофу, массовая атака БПЛА на РФ: что будет дальше
Россия

Зеленский скрывает катастрофу, массовая атака БПЛА на РФ: что будет дальше

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака
Общество

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.