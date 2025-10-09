Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 14:22

Стало известно, кому присудили Нобелевскую премию по литературе

Нобелевскую премию по литературе получил венгерский писатель Ласло Краснахоркаи

Ласло Краснахоркаи Ласло Краснахоркаи Фото: imago-images.de/Global Look Press

В этом году Нобелевская премия по литературе была присуждена венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи, сообщили в аккаунте мероприятия в соцсети Х. Награду дали за «убедительное и дальновидное творчество, которое в разгар апокалиптического ужаса подтверждает силу искусства».

Детство Краснахоркаи, родившегося в 1954 году в венгерском Дьюле, было тесно связано с деревенской жизнью. Эти впечатления стали центральной темой его творчества. Именно они легли в основу дебютного романа писателя — «Сатанинского танго», опубликованного в 1985 году и повествующего о распаде сельского кооператива.

Ранее стало известно, что нобелевскую премию по физике присудили французу Мишелю Деворе, британцу Джону Кларку и американцу Джону Мартинису. Они получат награду за открытие в области квантовой механики.

До этого обозреватель издания Hürriyet Абдулькадир Сельви заявил, что участие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в урегулировании конфликта в Газе может повлиять на получение его американским коллегой Дональдом Трампом Нобелевской премии мира. По его оценкам, сохраняются «значительные надежды» на перемирие в палестинском анклаве.

Нобелевская премия
писатели
литература
искусство
