Трамп может получить Нобелевскую премию мира с помощью Эрдогана Hurriyet: Эрдоган может помочь Трампу в получении Нобелевской премии мира

Участие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в урегулировании конфликта в Газе может повлиять на получение его американским коллегой Дональдом Трампом Нобелевской премии мира, считает обозреватель издания Hürriyet Абдулькадир Сельви. Близкий к правительственным кругам источник утверждает, что уже на этой неделе завершится первая фаза инициативы Трампа и домой вернут заложников, удерживаемых ХАМАС. Добиться соглашения удалось при поддержке Эрдогана.

Трамп признал: «Эрдоган оказал значительную помощь. Он жесткий лидер, но в этом вопросе проявил конструктивную позицию», — указал Сельви.

Колумнист уверен, что если Трамп и станет лауреатом Нобелевской премии мира, как того хотел, то существенную роль в этом сыграет Эрдоган, как и в урегулировании ситуации с Россией и Украиной. По его оценке, сохраняются «значительные надежды» на перемирие в Газе.

Ранее стало известно, что в США была развернута агрессивная кампания по присвоению Трампу Нобелевской премии. Помощники президента продвигают его кандидатуру в частных беседах. Госсекретарь Марко Рубио также привлекался для того, чтобы убеждать партнеров в пользу присуждения премии Трампу.