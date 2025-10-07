Названы лауреаты Нобелевской премии по физике Нобелевскую премию по физике получат ученые Деворе, Кларк и Мартинис

Нобелевскую премию по физике присудили французу Мишелю Деворе, британцу Джону Кларку и американцу Джону Мартинису, сообщил Нобелевский комитет по физике Королевской академии наук. Они получат награду за открытие в области квантовой механики.

Нобелевская премия по физике за 2025 год присуждена Джону Кларку, Мишелю Х. Деворе и Джону М. Мартинису «за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Нобелевскую премию в области физиологии и медицины за 2025 год получили трое ученых — Мэри Брункоу, Фред Рамсделл и Шимон Сакагучи. Награду им присудили за «открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности».

До этого обозреватель издания Hürriyet Абдулькадир Сельви заявил, что участие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в урегулировании конфликта в Газе может повлиять на получение его американским коллегой Дональдом Трампом Нобелевской премии мира. По его оценкам, сохраняются «значительные надежды» на перемирие в палестинском анклаве.