06 октября 2025 в 12:48

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по медицине

Нобелевскую премию по медицине присудили трем ученым за исследования иммунитета

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Нобелевскую премию в области физиологии и медицины за 2025 год получат трое ученых — Мэри Брунков, Фред Рамсделл и Симон Сакагучи, говорится в сообщении Нобелевского комитета Каролинского института. Премию им присудили за «открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности».

Мэри Брункоу, Фред Рамсделл и Шимон Сакагучи удостоены Нобелевской премии по физиологии и медицине 2025 года за новаторские открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности, которая предотвращает нанесение вреда организму со стороны иммунной системы, — сказано в пресс-релизе.

В комитете отметили, что открытия Брункова, Рамсделл и Сакагучи сыграли решающую роль в понимании функционирования иммунной системы. Они смогли определить, почему не у всех людей развиваются серьезные аутоиммунные заболевания.

Ранее исследование международной группы ученых пришло к выводам, что повсеместное внедрение так называемой планетарной здоровой диеты может сократить количество случаев преждевременной смерти и предотвратить до 40 тыс. смертей ежедневно, или 15 млн человек ежегодно. В основе анализа лежат работы 70 ведущих экспертов из 35 стран.

медицина
здоровье
Нобелевская премия
открытия
иммунитет
