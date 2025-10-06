Объявлены лауреаты Нобелевской премии по медицине Нобелевскую премию по медицине присудили трем ученым за исследования иммунитета

Нобелевскую премию в области физиологии и медицины за 2025 год получат трое ученых — Мэри Брунков, Фред Рамсделл и Симон Сакагучи, говорится в сообщении Нобелевского комитета Каролинского института. Премию им присудили за «открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности».

Мэри Брункоу, Фред Рамсделл и Шимон Сакагучи удостоены Нобелевской премии по физиологии и медицине 2025 года за новаторские открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности, которая предотвращает нанесение вреда организму со стороны иммунной системы, — сказано в пресс-релизе.

В комитете отметили, что открытия Брункова, Рамсделл и Сакагучи сыграли решающую роль в понимании функционирования иммунной системы. Они смогли определить, почему не у всех людей развиваются серьезные аутоиммунные заболевания.

