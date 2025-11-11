Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 15:21

Лунгин дал оценку новому сериалу Крыжовникова «Москва слезам не верит»

Лунгин: россияне посмотрят новый сериал Крыжовникова из-за названия

Павел Лунгин Павел Лунгин Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости

Режиссеры снимают ремейки старых фильмов в погоне за прибылью, заявил ТАСС народный артист России Павел Лунгин. В пример он привел новую работу Жоры Крыжовникова «Москва слезам не верит. Все только начинается».

Надо придумывать что-то. Это чисто рекламная вещь, потому что жажда денег: все-таки капитализм — это капитализм. Почему так любят «чебурашить», потому что так много вдруг с неба — ты подходишь к машине, опускаешь туда четвертак, и тебе сыплются монеты. Понятно, что сериал «Москва слезам не верит» заработает много денег, потому что люди даже по названию пойдут и будут потом спорить, — сказал он.

Ранее сообщалось, что Жору Крыжовникова внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Согласно информации ресурса, основанием стало «нарушение госграницы Украины и незаконная коммерческая деятельность в Крыму».

До этого режиссер фильма «Дед Мороз» Ирина Гурьянова сообщила, что певица Наталья Подольская получила главную роль в картине благодаря своему таланту. Она отметила, что обратила внимание на актерские данные исполнительницы еще на шоу «Главная роль» на Первом канале.

