Лунгин дал оценку новому сериалу Крыжовникова «Москва слезам не верит»

Режиссеры снимают ремейки старых фильмов в погоне за прибылью, заявил ТАСС народный артист России Павел Лунгин. В пример он привел новую работу Жоры Крыжовникова «Москва слезам не верит. Все только начинается».

Надо придумывать что-то. Это чисто рекламная вещь, потому что жажда денег: все-таки капитализм — это капитализм. Почему так любят «чебурашить», потому что так много вдруг с неба — ты подходишь к машине, опускаешь туда четвертак, и тебе сыплются монеты. Понятно, что сериал «Москва слезам не верит» заработает много денег, потому что люди даже по названию пойдут и будут потом спорить, — сказал он.

Ранее сообщалось, что Жору Крыжовникова внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Согласно информации ресурса, основанием стало «нарушение госграницы Украины и незаконная коммерческая деятельность в Крыму».

