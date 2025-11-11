Как ублажить свекровь: торт «Золотой ключик» — рецепт поразителен

Торт «Золотой ключик» — тот самый вкус из детства! Приготовим его вместе с NEWS.ru. Возьмите четыре яйца и взбейте с 150 граммами сахара до пышной пены. Постепенно подсыпайте 200 граммов муки, две столовые ложки какао и чайную ложку разрыхлителя. Тесто для торта «Золотой ключик» разлейте по трем формам и выпекайте при 180 градусах примерно 20–25 минут.

Пока коржи остывают, сделаем крем. Взбейте 500 граммов холодной сметаны с 200 граммами сахара и 100 граммами мягкого сливочного масла. Грецкие орехи (граммов 50) порубите ножом — не слишком мелко, чтобы чувствовались кусочки.

Торт «Золотой ключик» делаем слоями: каждый корж щедро промазываем кремом и посыпаем орешками. Дайте десерту настояться в холодильнике часов восемь, а лучше всю ночь — тогда он станет по-настоящему нежным и пропитается. Этот торт стоит того, чтобы подождать! Вся семья соберется за большим столом. И, конечно же, несравненная свекровь. Не знаете, как найти с ней общий язык? Кулинария поможет!

