08 ноября 2025 в 06:05

Домашний торт «Черепаха»: приготовьте сметанный крем правильно

Домашний торт «Черепаха»: приготовьте сметанный крем правильно Домашний торт «Черепаха»: приготовьте сметанный крем правильно Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

У NEWS.ru есть проверенный рецепт торта «Черепаха». Сметанный крем получится на 10 баллов! Для теста потребуются два стакана пшеничной муки, три куриных яйца, 150 граммов сливочного масла, один стакан сахарного песка, две столовые ложки какао-порошка, одна чайная ложка пищевой соды, немного столового уксуса для гашения. Для крема: 500 граммов густой сметаны, один стакан сахарного песка, около 100 граммов очищенных грецких орехов.

С чего начать готовку домашнего десерта? Масло подержите чуть-чуть при комнатной температуре и качественно разотрите с сахаром, добавьте яйца и подсыпайте муку с какао и содой. Потом влить уксус, чтобы ее погасить. Замесите упругую основу, разделите ее на 6–8 одинаковых шариков. Каждый раскатайте тонко и стаканом вырежьте ровные кружки. Из обрезков сформируйте лапки и голову будущей черепашки. Выпекайте торт «Черепаха» на противне 7–10 минут в разогретой до 180 градусов в духовке. Для крема просто взбейте сметану с сахаром. Орехи порубите ножом.

Готовые коржи смазывайте кремом, пересыпая каждый орехами. Оставьте домашний десерт на 8–10 часов в холодильнике, чтобы он хорошо пропитался.

Ранее NEWS.ru публиковал рецепт беляшей с сулугуни.

