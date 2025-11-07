Поможет щитовидке: живое варенье из фейхоа без готовки

Чтобы приготовить действительно вкусное варенье из фейхоа, следуйте этому рецепту NEWS.ru. Возьмите килограмм спелых плодов и столько же сахарного песка. При желании можно добавить один лимон.

Хорошо промойте фрукты, срежьте сухие хвостики. Кожицу можно не убирать — в ней много полезных элементов. Пропустите фейхоа через мясорубку или измельчите блендером. Соедините с сахаром и тщательно перемешайте. Если используете лимон, добавьте его сок и мелко натертую цедру.

Разложите варенье из фейхоа по чистым баночкам, сверху присыпьте тонким слоем сахара — это создаст защитную корочку. Закройте крышками и держите в холодильнике.

Через пару дней сахар полностью растворится, и у вас получится полезный десерт, полный витаминов. Особенно ценен он для поддержания здоровья щитовидной железы. Кушайте по ложечке каждый день для укрепления организма.

