11 ноября 2025 в 19:22

Ведущая Ларсен: уехавшие из России артисты перестали быть великими

Чулпан Хаматова Чулпан Хаматова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Артисты, покинувшие Россию, «выжили из ума» и потеряли свое величие, заявила телеведущая Тутта Ларсен (настоящее имя — Татьяна Романенко). В эфире радио «Комсомольская правда» она откровенно высказалась, что на родине они были уважаемыми людьми, а за границей стали «просто старыми пердунами».

Они только здесь великие, а там они просто старые пердуны, выжившие из ума. К сожалению, — отметила она.

По мнению Ларсен, возраст не принес этим артистам мудрости, а за рубежом они не смогли добиться признания. Телеведущая подчеркнула, что за пределами российского государства бывшие звезды превратились в обычных граждан других стран, утратив свой особый статус и авторитет.

Ранее генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный рассказал, что попросил президента России Владимира Путина лишить исполнительницу Аллу Пугачеву звания народной артистки. В интервью главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталию Бородину он отметил, что у Примадонны не осталось права ассоциировать себя с РФ.

