Акула напала на серфингиста в Западной Австралии

Серфингиста Энди Макдональда из Западной Австралии едва не стал жертвой акулы, сообщает ABC News. Инцидент произошел у реки Маргарет. По словам потерпевшего, появление акула было внезапным, и ему очень повезло, что рыбе удалось повредить только его доску.

Что-то вынырнуло и просто подняло меня в воздух, — описал он свои впечатления.

Пострадавший был спасен своим другом: тот, услышав крики Макдональда, немедленно поплыл на помощь и начал бить морского хищника. Макдональд сказал, что след от челюсти на его доске составляет примерно от 35 до 38 сантиметров. Это позволяет предположить, что напавшая на наго акула была размером в 3–3,5 метра.

В местном департаменте сырьевых отраслей и регионального развития сообщили, что доска передана на анализ для точной идентификации вида акулы. Случай с Макдональдом стал 18-м зафиксированным столкновением человека с акулой в Австралии в этом году.

Ранее россиянка подверглась нападению акулы во время снорклинга на Мальдивах. Инцидент произошел у острова Тодду. Девушка отправилась вместе с матерью на подводную прогулку. Гиды просили туристов сжимать пальцы в кулак, чтобы избежать укусов хищников. Эта предосторожность не помогла девушке избежать нападения, она получила небольшую травму.