На популярном среди туристов курорте акула напала на россиянку Россиянка подверглась нападению акулы во время снорклинга на Мальдивах

Подросток из России подверглась нападению акулы во время снорклинга на Мальдивах, сообщил Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА». Инцидент произошел у острова Тодду.

Как отметил канал, 15-летняя девушка отправилась вместе с матерью на подводную прогулку. В качестве меры безопасности всех туристов попросили сжимать пальцы в кулак, чтобы избежать укусов хищников. Тем не менее, это не помогло подростку. Девушка получила небольшую травму, ей сделали перевязку.

Ранее сообщалось, что известная порнозвезда Бонни Блю столкнулась с акулой во время дайвинга на Мальдивах. Хищница длиной около метра, идентифицированная как акула-нянька, неожиданно появилась рядом с актрисой, та толкнула ее.

До этого у побережья Канады была обнаружена гигантская белая акула длиной четыре метра по кличке Претендент, считающаяся крупнейшей в Атлантике. Ученые отслеживают ее миграцию из Флориды с помощью передатчика. Важность хищницы для экосистемы заключается в регулировании численности тюленей — благодаря этому сохраняются рыбные запасы.