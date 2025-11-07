Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 09:58

На популярном среди туристов курорте акула напала на россиянку

Россиянка подверглась нападению акулы во время снорклинга на Мальдивах

Подросток из России подверглась нападению акулы во время снорклинга на Мальдивах, сообщил Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА». Инцидент произошел у острова Тодду.

Как отметил канал, 15-летняя девушка отправилась вместе с матерью на подводную прогулку. В качестве меры безопасности всех туристов попросили сжимать пальцы в кулак, чтобы избежать укусов хищников. Тем не менее, это не помогло подростку. Девушка получила небольшую травму, ей сделали перевязку.

Ранее сообщалось, что известная порнозвезда Бонни Блю столкнулась с акулой во время дайвинга на Мальдивах. Хищница длиной около метра, идентифицированная как акула-нянька, неожиданно появилась рядом с актрисой, та толкнула ее.

До этого у побережья Канады была обнаружена гигантская белая акула длиной четыре метра по кличке Претендент, считающаяся крупнейшей в Атлантике. Ученые отслеживают ее миграцию из Флориды с помощью передатчика. Важность хищницы для экосистемы заключается в регулировании численности тюленей — благодаря этому сохраняются рыбные запасы.

Мальдивы
Россия
туристы
акулы
нападения
