Известная порноактриса едва не стала жертвой акулы Порноактриса Бонни Блю столкнулась с акулой во время дайвинга

Известная порнозвезда Бонни Блю столкнулась с акулой во время дайвинга на Мальдивах, сообщает Daily Star. Хищница длиной около метра, идентифицированная как акула-нянька, неожиданно появилась рядом с актрисой, та толкнула ее.

Недавно я ездила на Мальдивы и там по ошибке боднула акулу. Я пыталась нырнуть и потом, когда всплывала вверх, не заметила акулу и боднула ее, — рассказала Блю.

Обе стороны испугались друг друга: Блю мгновенно отпрянула, а акула быстро ретировалась. Инцидент обошелся без травм.

Ранее китовая акула парализовала пляжный отдых в Израиле: рыба четыре дня не позволяет отдыхающим искупаться на разных участках побережья. Акулу видели у Ашкелона, Бат-Яма, Атлита и у пляжа Цук в Тель-Авиве.

До этого у побережья Канады была обнаружена гигантская белая акула длиной четыре метра по кличке Претендент, считающаяся крупнейшей в Атлантике. Ученые отслеживают ее миграцию из Флориды с помощью передатчика. Важность хищницы для экосистемы заключается в регулировании численности тюленей — благодаря этому сохраняются рыбные запасы. Ученых также интересует ее адаптация к холодным водам.