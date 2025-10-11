Китовая акула парализовала пляжи Израиля

Китовая акула парализовала пляжный отдых в Израиле: рыба четыре дня не позволяет отдыхающим искупаться на разных участках побережья, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным источника, акулу видели у Ашкелона, Бат-Яма, Атлита и у пляжа Цук в Тель-Авиве.

По мнению спасателей, это одно и то же животное. Каждый раз, когда акула появляется, пляжи закрывают, а людей срочно выводят из воды. Последний случай нападения акул на человека у берегов Израиля произошел в апреле 2025 года: стая акул растерзала 45-летнего мужчину.

Ранее эксперт по выживанию Эдуард Халилов рассказал, что удар по носу может помочь спастись при нападении акулы. При встрече с хищником важно сохранять спокойствие, не делать резких движений и по возможности быстро выбраться из воды. Эксперт отметил, что нападения акул на людей редки и обычно происходят по ошибке или из-за провокаций.

До этого у побережья Канады была обнаружена гигантская белая акула длиной четыре метра по кличке Претендент, считающаяся крупнейшей в Атлантике. Ученые отслеживают ее миграцию из Флориды с помощью передатчика. Важность хищницы для экосистемы заключается в регулировании численности тюленей — благодаря этому сохраняются рыбные запасы. Ученых также интересует ее адаптация к холодным водам.