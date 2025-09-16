Спасатель рассказал, как выжить при встрече с акулой Спасатель Халилов: при встрече с акулой стоит ударить ее по носу

Удар по носу акулы поможет спасти жизнь при встрече с этим опасным хищником, заявил NEWS.ru эксперт по выживанию и спасатель МЧС Эдуард Халилов. По его словам, подобное действие часто применяется для защиты от диких животных.

Если акула оказалась рядом с вами, главное — сохранять спокойствие. Не нужно совершать резких движений, плескаться в воде, это только привлечет внимание хищника. Если рядом есть плавсредство — это может быть лодка, яхта, сапборд — залезайте на него и как можно быстрее выбирайтесь из воды. Если акула подплыла очень близко и пытается напасть, можно попытаться ударить ее в нос. Это действие очень часто используется для самообороны с животными. Но нужно понимать, что удар под водой — это не так просто, как может показаться, — пояснил Халилов.

Он отметил, что нападения акул на людей являются большой редкостью, поскольку эти хищники целенаправленно не охотятся на человека. По его словам, большинство инцидентов происходит по ошибке или из-за провокации со стороны самого купальщика.

Встреча с акулами — это достаточно редкое явление. Места, где они плавают, всем известны. Как правило, их ограждают от пляжей сеткой. Кроме того, эти хищники не охотятся специально на людей. Большинство нападений происходят по ошибке или из-за провоцирующих факторов. Не стоит заплывать далеко в одиночестве и плавать рядом с рыбаками, — резюмировал Халилов.

Ранее в Египте закрыли несколько пляжей из-за нашествия акул. Отдыхающих предупредили об опасности купания, так как хищники подплывают близко к берегу. Акул заметили у берегов Хургады и города Макади. Там за последнее время закрыли пляжи у 10 отелей, позднее некоторые из них открыли.