Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 16:08

Спасатель рассказал, как выжить при встрече с акулой

Спасатель Халилов: при встрече с акулой стоит ударить ее по носу

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Удар по носу акулы поможет спасти жизнь при встрече с этим опасным хищником, заявил NEWS.ru эксперт по выживанию и спасатель МЧС Эдуард Халилов. По его словам, подобное действие часто применяется для защиты от диких животных.

Если акула оказалась рядом с вами, главное — сохранять спокойствие. Не нужно совершать резких движений, плескаться в воде, это только привлечет внимание хищника. Если рядом есть плавсредство — это может быть лодка, яхта, сапборд — залезайте на него и как можно быстрее выбирайтесь из воды. Если акула подплыла очень близко и пытается напасть, можно попытаться ударить ее в нос. Это действие очень часто используется для самообороны с животными. Но нужно понимать, что удар под водой — это не так просто, как может показаться, — пояснил Халилов.

Он отметил, что нападения акул на людей являются большой редкостью, поскольку эти хищники целенаправленно не охотятся на человека. По его словам, большинство инцидентов происходит по ошибке или из-за провокации со стороны самого купальщика.

Встреча с акулами — это достаточно редкое явление. Места, где они плавают, всем известны. Как правило, их ограждают от пляжей сеткой. Кроме того, эти хищники не охотятся специально на людей. Большинство нападений происходят по ошибке или из-за провоцирующих факторов. Не стоит заплывать далеко в одиночестве и плавать рядом с рыбаками, — резюмировал Халилов.

Ранее в Египте закрыли несколько пляжей из-за нашествия акул. Отдыхающих предупредили об опасности купания, так как хищники подплывают близко к берегу. Акул заметили у берегов Хургады и города Макади. Там за последнее время закрыли пляжи у 10 отелей, позднее некоторые из них открыли.

акулы
спасатели
советы
животные
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Министры обороны Белоруссии и России обсудили вопросы Союзного государства
Директору и инженеру канатной дороги на Эльбрусе избрали меру пресечения
«Радость не доставлю»: Гутерриш высказался о своей отставке
Учитель алгебры вышел из себя после слов чиновницы о зарплатах в школе
Учительница совращала школьника и предложила встретиться через пару лет
Спор о футбольных командах перерос в жестокое убийство инвалида утюгом
«Это война не Трампа, а Биби»: Израиль сотрет Газу с лица земли, что дальше
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.