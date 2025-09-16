Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 10:01

В популярной среди россиян стране закрыли пляжи из-за нашествия акул

В Египте закрыли несколько пляжей из-за нашествия акул

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Египте закрыли несколько пляжей из-за нашествия акул, сообщил Telegram-канал SHOT. Отдыхающих предупредили об опасности купания, так как хищники подплывают близко к берегу.

Акул заметили у берегов Хургады и города Макади. Там за последнее время закрыли пляжи у 10 отелей, позднее некоторые из них открыли. При этом к берегам приплывают наиболее опасные типы акул, среди которых тигровая и бычья.

Ранее издание Daily Mail сообщило, что акула напала на 57-летнего серфера Меркури Псиллакиса в 100 метрах от берега и оторвала ему нижние конечности. Инцидент произошел на популярном пляже в Сиднее. Люди смогли вытащить пострадавшего на берег, однако попытки реанимации оказались безуспешными. Власти закрыли пляжи между Манли и Нэрраби на 24 часа.

До этого офтальмолог из Флориды Эмбер Перрен едва не лишилась руки после нападения почти трехметрового аллигатора. Муж бросился на рептилию ради спасения супруги и смог вырвать ее из его пасти. Инцидент произошел в июле этого года в округе Мэрион во время прогулки по реке Сент-Люси.

Египет
пляжи
акулы
нашествия
туристы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ дрожат от чудо-бомб ВС РФ. Чем уникально страшное оружие Белоусова
Пять стран выступили против антироссийских санкций ЕС
Перевозка детей без автокресел будет наказываться строже
Стали известны самые распространенные виды рака в РФ
«У вас проблемы»: Трамп резко ответил на вопрос украинского журналиста
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.