В популярной среди россиян стране закрыли пляжи из-за нашествия акул

В Египте закрыли несколько пляжей из-за нашествия акул, сообщил Telegram-канал SHOT. Отдыхающих предупредили об опасности купания, так как хищники подплывают близко к берегу.

Акул заметили у берегов Хургады и города Макади. Там за последнее время закрыли пляжи у 10 отелей, позднее некоторые из них открыли. При этом к берегам приплывают наиболее опасные типы акул, среди которых тигровая и бычья.

Ранее издание Daily Mail сообщило, что акула напала на 57-летнего серфера Меркури Псиллакиса в 100 метрах от берега и оторвала ему нижние конечности. Инцидент произошел на популярном пляже в Сиднее. Люди смогли вытащить пострадавшего на берег, однако попытки реанимации оказались безуспешными. Власти закрыли пляжи между Манли и Нэрраби на 24 часа.

До этого офтальмолог из Флориды Эмбер Перрен едва не лишилась руки после нападения почти трехметрового аллигатора. Муж бросился на рептилию ради спасения супруги и смог вырвать ее из его пасти. Инцидент произошел в июле этого года в округе Мэрион во время прогулки по реке Сент-Люси.