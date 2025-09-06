Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 сентября 2025 в 16:18

Мужчина бросился в пасть аллигатору ради спасения жены

Житель Флориды вступил в схватку с аллигатором ради спасения жены

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Офтальмолог из Флориды Эмбер Перрен едва не лишилась руки после нападения почти трехметрового аллигатора, сообщает New York Post. Муж бросился на рептилию ради спасения супруги и смог вырвать ее из его пасти.

Инцидент произошел в июле этого года в округе Мэрион во время прогулки по реке Сент-Люси. Женщина вошла в воду, чтобы намочить волосы. В этот момент аллигатор схватил ее за руку и попытался утащить под воду. Супруг среагировал моментально.

Я тянул ее к себе, аллигатор тянул назад, я снова потянул ее, и Эмбер, наконец, вырвалась из его пасти, — рассказал супруг женщины.

Пострадавшую доставили в травматологический центр, где она перенесла пять операций и несколько пересадок кожи. Аллигатора поймали и усыпили.

Ранее в Кении крокодил растерзал 13-летнего подростка на глазах у матери. Найти останки мальчика не удалось. Из-за засухи жители деревни ходили за водой к реке. В момент, когда мальчик набирал воду в ведро, на него набросился крокодил. Отмечается, что за два года в округе Макуэни зафиксировали 24 случая нападения хищника, в 13 из них люди выживали.

нападения
крокодилы
США
реки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинского депутата обвинили в работе на ФСБ и задержали
Российский регион получит федеральное финансирование после землетрясения
Популярный актер Болливуда умер, снимаясь в четырех фильмах сразу
В Сербии во время протестов пострадали 14 полицейских
Склады ВСУ уничтожены, новобранцы бегут: новости СВО на вечер 6 августа
Энергетик раскрыл, откажется ли Россия от поставок газа в Европу
Лаос может увеличить поставки кофе в Россию из-за США
Патриарх Кирилл вручил Симоньян орден княгини Ольги
Россиянка рассказала о давлении в украинском плену
Игра сборных России и Иордании закончилась травмой футболиста
Правительство России введет регулирование количества платных мест в вузах
Легендарный костюм Тоби Магуайра из «Человека-паука» ушел с молотка
«От этого нельзя абстрагироваться»: Песков рассказал о графике Путина
Комик Сергей Орлов защитил женщин от дебошира: что известно, как помог
Россиянин получил внушительный срок за убийство 30-летней давности
Современные технологии и опыт: как ВЭФ-2025 защитили от кибератак
Мужчина бросился в пасть аллигатору ради спасения жены
Популярный стендапер умер в 28 лет
Вирусолог предположил, что могло спровоцировать ВИЧ на Чукотке
Рыбацкая лодка попала под буксир с баржами в Нижегородской области
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.