Мужчина бросился в пасть аллигатору ради спасения жены

Офтальмолог из Флориды Эмбер Перрен едва не лишилась руки после нападения почти трехметрового аллигатора, сообщает New York Post. Муж бросился на рептилию ради спасения супруги и смог вырвать ее из его пасти.

Инцидент произошел в июле этого года в округе Мэрион во время прогулки по реке Сент-Люси. Женщина вошла в воду, чтобы намочить волосы. В этот момент аллигатор схватил ее за руку и попытался утащить под воду. Супруг среагировал моментально.

Я тянул ее к себе, аллигатор тянул назад, я снова потянул ее, и Эмбер, наконец, вырвалась из его пасти, — рассказал супруг женщины.

Пострадавшую доставили в травматологический центр, где она перенесла пять операций и несколько пересадок кожи. Аллигатора поймали и усыпили.

Ранее в Кении крокодил растерзал 13-летнего подростка на глазах у матери. Найти останки мальчика не удалось. Из-за засухи жители деревни ходили за водой к реке. В момент, когда мальчик набирал воду в ведро, на него набросился крокодил. Отмечается, что за два года в округе Макуэни зафиксировали 24 случая нападения хищника, в 13 из них люди выживали.