Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 09:49

Крокодил растерзал подростка на глазах у матери

В Кении крокодил растерзал 13-летнего подростка на глазах у матери

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Кении крокодил растерзал 13-летнего подростка на глазах у матери, сообщило издание Mwakilishi. Найти останки мальчика не удалось.

Как отметило издание, из-за засухи жители деревни ходили за водой к реке. В момент, когда мальчик набирал воду в ведро, на него набросился крокодил. Отмечается, что за два года в округе Макуэни зафиксировали 24 случая нападения хищника, из них в 13 из них люди выживали. В качестве меры безопасности у рек стали дежурить патрули, там расставили ловушки.

Ранее в Индии женщина спасла мужа от внезапно напавшего крокодила с помощью сари — традиционной одежды. Пострадавшего мужчину доставили в больницу. Инцидент произошел в штате Махараштра. В тот момент, когда мужчина вместе с женой и золовкой переходил канал вброд, за его ногу внезапно зацепился крокодил. Чтобы помочь мужу, женщина бросила ему сари, за которое тот ухватился.

До этого семиметровый крокодил утащил маленького мальчика в дренажную канаву в Индии, однако благодаря решительности и мужеству матери ребенка удалось спасти. Это произошло в деревне Дхакия, расположенной в штате Уттар-Прадеш.

Кения
крокодилы
нападения
дети
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Закопавший партнера в овраге бизнесмен вышел на свободу
Прятавшего ребенка в диване насильника отправили на принудительное лечение
Столкновение грузовика со скорой в Курске обернулось страшной трагедией
Минстрой объяснил влияние ключевой ставки на застройщиков
Путин дал правительству важное распоряжение по редкоземельной индустрии
Встреча с акулой: как избежать нападения? Инструкция по спасению жизни
Стало известно, сколько в России собрали зерна в 2025 году
Стало известно, как мошенники запускают режим паники у жертвы
Низколетящие беспилотники станут мишенью для нового переносного ПЗРК
Путин емким словом оценил желание Киева выбрать место для переговоров
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 5 сентября: где сбои в РФ
Профессор раскрыл, где США собираются создать аналог НАТО
Половина петербуржцев высказались за запрет на работу мигрантов курьерами
«Ждут не дождутся»: Путин о стремлении западных компаний вернуться в Россию
В Норвегии пожаловались на правила торговли с Евросоюзом
Стало известно о планах объединить платежные карты России и Китая
На Западе разглядели необычную деталь в отношениях Путина и Трампа
Свекла, которая тает во рту. Запекаю только с медом и тимьяном
В Адлере снесут рынок, где продавали суррогатную чачу
Пьяный пациент сбежал из больницы, прикинувшись врачом
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.