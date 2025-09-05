Крокодил растерзал подростка на глазах у матери В Кении крокодил растерзал 13-летнего подростка на глазах у матери

В Кении крокодил растерзал 13-летнего подростка на глазах у матери, сообщило издание Mwakilishi. Найти останки мальчика не удалось.

Как отметило издание, из-за засухи жители деревни ходили за водой к реке. В момент, когда мальчик набирал воду в ведро, на него набросился крокодил. Отмечается, что за два года в округе Макуэни зафиксировали 24 случая нападения хищника, из них в 13 из них люди выживали. В качестве меры безопасности у рек стали дежурить патрули, там расставили ловушки.

Ранее в Индии женщина спасла мужа от внезапно напавшего крокодила с помощью сари — традиционной одежды. Пострадавшего мужчину доставили в больницу. Инцидент произошел в штате Махараштра. В тот момент, когда мужчина вместе с женой и золовкой переходил канал вброд, за его ногу внезапно зацепился крокодил. Чтобы помочь мужу, женщина бросила ему сари, за которое тот ухватился.

До этого семиметровый крокодил утащил маленького мальчика в дренажную канаву в Индии, однако благодаря решительности и мужеству матери ребенка удалось спасти. Это произошло в деревне Дхакия, расположенной в штате Уттар-Прадеш.