06 сентября 2025 в 18:48

Акула напала на опытного серфера в 100 метрах от берега

Daily Mail: акула напала на опытного серфера в 100 метрах от берега в Австралии

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Акула напала на 57-летнего серфера Меркури Псиллакиса в 100 метрах от берега и оторвала ему нижние конечности, сообщает Daily Mail. Инцидент произошел на популярном пляже в Сиднее. Люди смогли вытащить пострадавшего на берег, однако попытки реанимации оказались безуспешными. У погибшего остались жена и маленькая дочь.

Его тело было найдено в воде, несколько человек помогли извлечь его на берег, но спасти жизнь не удалось, — рассказал инспектор Стюарт Томсон.

Власти закрыли пляжи между Манли и Нэрраби на 24 часа. Специалисты определяют вид акулы, а фрагменты доски изъяты для экспертизы.

Ранее офтальмолог из Флориды Эмбер Перрен едва не лишилась руки после нападения почти трехметрового аллигатора. Муж бросился на рептилию ради спасения супруги и смог вырвать ее из его пасти.

До этого в Южно-Африканской Республике гиены напали на мужчину, спавшего в палатке после мальчишника. 31-летний Николас Холс проснулся от того, что одна гиена вцепилась ему в ногу, а другая — в голову. Хищники пробрались внутрь через вентиляционное отверстие и попытались вытащить жертву наружу.

