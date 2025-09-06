Акула напала на опытного серфера в 100 метрах от берега Daily Mail: акула напала на опытного серфера в 100 метрах от берега в Австралии

Акула напала на 57-летнего серфера Меркури Псиллакиса в 100 метрах от берега и оторвала ему нижние конечности, сообщает Daily Mail. Инцидент произошел на популярном пляже в Сиднее. Люди смогли вытащить пострадавшего на берег, однако попытки реанимации оказались безуспешными. У погибшего остались жена и маленькая дочь.

Его тело было найдено в воде, несколько человек помогли извлечь его на берег, но спасти жизнь не удалось, — рассказал инспектор Стюарт Томсон.

Власти закрыли пляжи между Манли и Нэрраби на 24 часа. Специалисты определяют вид акулы, а фрагменты доски изъяты для экспертизы.

