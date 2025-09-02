Гиены попытались съесть спящего в палатке мужчину Daily Mail: мужчина в ЮАР отбился от нападения двух голодных гиен

В Южно-Африканской Республике гиены напали на мужчину, спавшего в палатке после мальчишника, сообщает Daily Mail. По данным издания, 31-летний Николас Холс проснулся от того, что одна гиена вцепилась ему в ногу, а другая — в голову. Хищники пробрались внутрь через вентиляционное отверстие и попытались вытащить жертву наружу.

Я услышал крики и прибежал. Гиены уже тащили сына за ногу и голову. Он боролся за жизнь, — рассказал отец пострадавшего.

Мужчине удалось отбиться, засунув руку в глотку одной гиене и ткнув пальцем в глаз другой. Несмотря на то что нападение длилось менее минуты, Холс получил тяжелые травмы. Ему наложили около 30 швов на лицо и 40 на конечности.

Также врачи провели экстренные операции по остановке кровотечения и предотвращению инфекции, после чего пластические хирурги занялись восстановлением тканей. Основным риском остается заражение из-за бактерий в слюне гиен.

Ранее в Приморском крае гималайский медведь напал на местного жителя. Специалисты подтвердили, что нападение произошло примерно в 400 метрах от поселка Шумный. После непродолжительной схватки хищник покинул место происшествия. Пострадавший мужчина оставался в сознании при поступлении в больницу.