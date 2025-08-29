Схватка с медведем обернулась жуткими последствиями для грибника В Приморье на россиянина напал гималайский медведь недалеко от поселка Шумный

В Приморском крае гималайский медведь напал на местного жителя. Экстренные службы региона сообщили ТАСС, что медики оперативно доставили пострадавшего в Кавалеровскую районную больницу.

Специалисты подтвердили, что нападение произошло примерно в 400 метрах от поселка Шумный. После непродолжительной схватки хищник покинул место происшествия. Пострадавший мужчина оставался в сознании при поступлении в больницу.

Сергей Арамилев, директор центра «Амурский тигр», комментируя инцидент, выдвинул основную версию произошедшего: встреча грибника с хищником. Эксперт предположил, что они оба оказались в опасной близости совершенно незаметно друг для друга и испытали сильный испуг, обнаружив один другого.

В региональном министерстве здравоохранения уточнили, что происшествие случилось, когда мужчина собирал грибы в лесу. При поступлении в больницу состояние пострадавшего оценивалось как тяжелое, однако сейчас врачи характеризуют его как стабильное. Мужчине предоставляют всю необходимую медицинскую помощь, включая вакцинацию от столбняка и бешенства. Перевод в другие медицинские учреждения ему не требуется.

