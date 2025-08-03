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03 августа 2025 в 20:03

В США собаки соревнуются в умении ловить волну

В Сан-Франциско прошел чемпионат мира по серфингу среди собак

Фото: Barbara Munker/dpa/Global Look Press

В Калифорнии стартовал ежегодный чемпионат мира по серфингу среди собак — World Dog Surfing Championships, сообщает New York Post. В этом году на пляже Pacifica State Beach в соревновании приняли участие около 20 четвероногих спортсменов. По данным издания, мероприятие традиционно собрало тысячи зрителей.

Собаки делились на категории по весу и размеру. Также проходили заезды в тандеме как с другими животными, так и с людьми. Судьи оценивали время удержания на доске, баланс и выполнение трюков.

Одним из главных участников стал 10-летний лабрадор по кличке Чарли. Он выступал в категории для самых крупных собак. Хозяйка Чарли рассказала, что он обожает внимание публики, а его страсть к серфингу настолько сильна, что им даже приходится прятать доску, чтобы удержать его на берегу.

Ранее житель Антальи установил кондиционер в будке своей собаки, чтобы защитить ее от экстремальной жары. Летом 2025 года в регионе температура и влажность превышают климатические нормы. Поступок хозяина вызвал восторг у пользователей социальных сетей.

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волны
Калифорния
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