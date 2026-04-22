Бренд безалкогольного лагера El Capulco 0.0 стал официальным партнером Российской федерации серфинга. Стратегическое сотрудничество направлено на развитие серф-культуры, комьюнити-проектов и поддержку ключевых инициатив Федерации. Решение о партнерстве возникло на фоне общего интереса к активному образу жизни, спорту и новым формам досуга. Сотрудничество поможет Федерации привлечь внимание более широкого круга людей, а для El Capulco 0.0 это станет способом включиться в проекты, формирующие современную индустрию серфинга в России.

Для El Capulco 0.0 это партнерство — естественное продолжение бренда, вдохновленного атмосферой океана, лета и активного отдыха. Нам близка эстетика серфинга — его энергия, ритм и визуальный код. Для нас важно не просто присутствовать в этой среде, а поддерживать проекты, которые развивают серфинг в России, объединяют сообщество и делают этот спорт ближе широкой аудитории, — пояснил директор по бренд-маркетингу и маркетинговым коммуникациям компании «Напитки Вместе» Максим Попов.

Благодаря такому сотрудничеству состоятся собственный чемпионат El Capulco 0.0 по серфингу, который полностью пройдет под эгидой бренда, чемпионат России по серфингу в дисциплинах «вейксерфинг», «вейкским» и «доска с веслом» (Волгоградская область), чемпионат России по серфингу в дисциплинах «короткая доска», «длинная доска» (Сахалинская область), Всероссийские соревнования в дисциплинах «вейксерфинг», «вейкаким» и «доска с веслом» в Московской области, а также в дисциплине «короткая доска» в Санкт-Петербурге. Отдельное внимание уделят работе с серф-сообществом: поддержке спортсменов, созданию контента о серфинге и реализации проектов, которые помогают расширять аудиторию спорта и укреплять связи внутри спортивной индустрии. Информация обо всех проектах будет анонсироваться дополнительно.

Для нас важно работать с партнерами, которые разделяют ценности серф-сообщества и понимают, что серфинг — это не только спорт, но и культурное явление. Мы рады, что El Capulco 0.0 становится частью проектов Российской федерации серфинга, — поделились в Российской федерации серфинга.

