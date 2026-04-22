22 апреля 2026 в 18:24

El Capulco 0.0 стал официальным партнером Российской федерации серфинга

Фото: Иллюстрация NEWS.ru
Бренд безалкогольного лагера El Capulco 0.0 стал официальным партнером Российской федерации серфинга. Стратегическое сотрудничество направлено на развитие серф-культуры, комьюнити-проектов и поддержку ключевых инициатив Федерации. Решение о партнерстве возникло на фоне общего интереса к активному образу жизни, спорту и новым формам досуга. Сотрудничество поможет Федерации привлечь внимание более широкого круга людей, а для El Capulco 0.0 это станет способом включиться в проекты, формирующие современную индустрию серфинга в России.

Для El Capulco 0.0 это партнерство — естественное продолжение бренда, вдохновленного атмосферой океана, лета и активного отдыха. Нам близка эстетика серфинга — его энергия, ритм и визуальный код. Для нас важно не просто присутствовать в этой среде, а поддерживать проекты, которые развивают серфинг в России, объединяют сообщество и делают этот спорт ближе широкой аудитории, — пояснил директор по бренд-маркетингу и маркетинговым коммуникациям компании «Напитки Вместе» Максим Попов.

Благодаря такому сотрудничеству состоятся собственный чемпионат El Capulco 0.0 по серфингу, который полностью пройдет под эгидой бренда, чемпионат России по серфингу в дисциплинах «вейксерфинг», «вейкским» и «доска с веслом» (Волгоградская область), чемпионат России по серфингу в дисциплинах «короткая доска», «длинная доска» (Сахалинская область), Всероссийские соревнования в дисциплинах «вейксерфинг», «вейкаким» и «доска с веслом» в Московской области, а также в дисциплине «короткая доска» в Санкт-Петербурге. Отдельное внимание уделят работе с серф-сообществом: поддержке спортсменов, созданию контента о серфинге и реализации проектов, которые помогают расширять аудиторию спорта и укреплять связи внутри спортивной индустрии. Информация обо всех проектах будет анонсироваться дополнительно.

Для нас важно работать с партнерами, которые разделяют ценности серф-сообщества и понимают, что серфинг — это не только спорт, но и культурное явление. Мы рады, что El Capulco 0.0 становится частью проектов Российской федерации серфинга, — поделились в Российской федерации серфинга.

Ранее тренер по адаптивному плаванию, специалист по гидрореабилитации Дарья Дьяченко рассказала, что занятия серфингом подходят для взрослых, поскольку никаких возрастных ограничений для данного вида спорта не существует. По ее словам, в серф-школах по всему миру успешно обучают людей, которые впервые пробуют кататься в 30, 40 и даже 50 лет.

