Тренер развеяла миф о возрастных ограничениях для занятия серфингом

Серфингу можно обучать как детей, так и взрослых, поскольку никаких возрастных ограничений для занятия данным видом спорта не существует, заявила NEWS.ru тренер по адаптивному плаванию, специалист по гидрореабилитации Дарья Дьяченко. По ее словам, в серф-школах по всему миру успешно обучают людей, которые впервые пробуют кататься в 30, 40 и даже 50 лет.

Серфинг и вейкбординг относятся к современным водным видам спорта. На пляже можно увидеть, как люди покоряют водную стихию на досках. Этот вид спорта могут попробовать как дети, так и взрослые. К пяти или семи годам ребенок предрасположен к развитию баланса, чтобы удерживать равновесие в нестандартных условиях водной среды. Суждение, что серфинг — это спорт исключительно для молодежи и тех, кто вырос у моря, является мифом. Не существует никаких возрастных ограничений, чтобы встать на серфинг-доску. В школах по всему миру обучают людей, которые впервые пробуют кататься в 30, 40 и даже 50 лет. По моим наблюдениям, взрослые новички часто подходят к тренировочному процессу более осознанно, — пояснила Дьяченко.

Она добавила, что существуют универсальные правила для комфортного старта в этом виде спорта. По ее словам, место для обучения, например специально оборудованный бассейн, должно быть с небольшими волнами, правильно подобранная серфинг-доска будет обеспечивать хорошую устойчивость, а занятия необходимо начинать только под контролем опытного тренера.

