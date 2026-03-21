Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 марта 2026 в 06:00

Тренер развеяла миф о возрастных ограничениях для занятия серфингом

Тренер Дьяченко: возрастных ограничений для занятия серфингом не существует

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Серфингу можно обучать как детей, так и взрослых, поскольку никаких возрастных ограничений для занятия данным видом спорта не существует, заявила NEWS.ru тренер по адаптивному плаванию, специалист по гидрореабилитации Дарья Дьяченко. По ее словам, в серф-школах по всему миру успешно обучают людей, которые впервые пробуют кататься в 30, 40 и даже 50 лет.

Серфинг и вейкбординг относятся к современным водным видам спорта. На пляже можно увидеть, как люди покоряют водную стихию на досках. Этот вид спорта могут попробовать как дети, так и взрослые. К пяти или семи годам ребенок предрасположен к развитию баланса, чтобы удерживать равновесие в нестандартных условиях водной среды. Суждение, что серфинг — это спорт исключительно для молодежи и тех, кто вырос у моря, является мифом. Не существует никаких возрастных ограничений, чтобы встать на серфинг-доску. В школах по всему миру обучают людей, которые впервые пробуют кататься в 30, 40 и даже 50 лет. По моим наблюдениям, взрослые новички часто подходят к тренировочному процессу более осознанно, — пояснила Дьяченко.

Она добавила, что существуют универсальные правила для комфортного старта в этом виде спорта. По ее словам, место для обучения, например специально оборудованный бассейн, должно быть с небольшими волнами, правильно подобранная серфинг-доска будет обеспечивать хорошую устойчивость, а занятия необходимо начинать только под контролем опытного тренера.

Ранее кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев заявил, что теннис — лучший вид спорта, влияющий на долголетие. Он отметил, что во время его занятия развивается координация.

серфинг
спорт
россияне
советы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно число жертв при страшном пожаре в Южной Корее
«Перемалывает все»: Марочко раскрыл суть стратегии ВС РФ в Николаевке
Иран нанес ущерб базам США почти на миллиард долларов
Психолог объяснила, почему отдых вызывает чувство вины
Над российским регионом сбили украинский дрон
Раскрыта цель последних ударов Израиля по Тегерану
Как война в Иране раскрыла серьезные военные возможности России
Дмитриев предложил Каллас и фон дер Ляйен охранять Ормузский пролив
Какое оборудование в квартире могут поменять бесплатно
Куба отказала посольству США в «бесстыжей просьбе»
Тренер развеяла миф о возрастных ограничениях для занятия серфингом
Мошенники научились обманывать россиян через маркетплейсы
Обвиняемый во взятках экс-генерал ВС РФ отправился в зону СВО
Какая численность амурских тигров наблюдается в России
Глава РФПИ уличил «западных разжигателей» конфликтов в странной манере
В Госдуме захотели индексировать страховые пенсии с 1 января
Две персонализированные вакцины от рака уже создаются в России
Человек выжил при ударе США по лодке наркоторговцев
В Саратове от атаки БПЛА пострадали мирные жители и повреждены дома
Семьям с детьми в России предложили выдавать бесплатное жилье
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Почему не работает Telegram сегодня, 20 марта: замедление, когда заблокируют
Общество

Почему не работает Telegram сегодня, 20 марта: замедление, когда заблокируют

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.