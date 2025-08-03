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03 августа 2025 в 10:23

Житель Турции придумал оригинальный способ спасти собаку от жары

Мужчина из Анталии установил в будке своего пса кондиционер из-за жары

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Житель Анталии поразил Сеть заботой о своем питомце, пишет издание Lider Antalya. Чтобы собака не страдала от высоких температур, он установил ей в будке настоящий кондиционер.

По данным издания, летом 2025 года в Анталии температура и влажность превышают климатические нормы, поэтому тяжело не только людям, но и животным. Пользователи пришли в восторг от того, как владелец пса заботится о своем подопечном.

Условия жизни [собаки], о которых я могу только мечтать, — отметил один из пользователей.

Ранее стало известно, что жаркая погода может способствовать набору веса. Ученые установили, что риск ожирения увеличивается на 0,2% за каждый день с температурой выше 30 градусов. Особенно заметен рост массы тела в холодных регионах среди пожилых людей. По словам ученых, высокая температура снижает физическую активность и стимулирует потребление сладких напитков.

До этого температура воздуха в Испании достигла рекордных 46 градусов. Максимальные значения были зафиксированы 28 июня в населенном пункте Уэльва Эль-Гранадо в Андалусии. Это самая высокая температура, зарегистрированная в стране в июне с начала наблюдений.

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