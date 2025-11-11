Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 18:28

Умер сооснователь культовой метал-группы Barren Cross

IVM сообщил о смерти барабанщика Barren Cross Стива Уитакера

Стив Уитакер, являвшийся одним из основателей, барабанщиком и бэк-вокалистом культовой хеви-метал-группы Barren Cross, умер в возрасте 61 года, сообщил портал IVM. Отмечается, что музыкант на протяжении длительного времени боролся с редким нейродегенеративным заболеванием.

Коллектив Barren Cross, созданный в 1983 году, признавался одним из наиболее известных представителей христианского метала. Группа заключила контракт с влиятельным мейнстримовым лейблом Enigma Records, не поступившись своими религиозными убеждениями ради коммерческого успеха. Их музыкальная составляющая обладала достаточной самодостаточностью, несмотря на откровенные тексты песен, посвященные христианской вере.

За время своего творческого пути коллектив выпустил пять студийных альбомов, а также концертную запись и многочисленные синглы с сборниками. Творческое наследие музыкантов продолжает оказывать влияние на развитие метала по всему миру, сказано в материале.

