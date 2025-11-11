Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 11:48

Ушел из жизни актер сериала «Вход в лабиринт»

В возрасте 82 лет умер актер из сериала «Вход в лабиринт» Евгений Гайчук

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Скончался советский и эстонский артист и театральный деятель Евгений Гайчук, сообщил художественный руководитель Русского театра Эстонии Филипп Лось на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). На момент смерти Гайчуку было 82 года. Причины смерти не раскрываются.

Ушел из жизни мой коллега, талантливый, остроумный, так много сделавший вместе с Русским театром Эстонии Евгений Гайчук. Соболезную дорогой Лидии Сергеевне, всем родным и близким. Вечная память, упокой Господь его душу, — написал Лось.

Гайчук родился 28 февраля 1943 года в Красноводске. В 1965 году окончил Киевский государственный институт театрального искусства. Женился на однокурснице Лидии Головатой, вместе они работали в Волгограде и Одессе. С 1968 года Гайчук был актером Государственного Русского драматического театра Эстонии.

Ранее стало известно, что в Самаре умер заслуженный артист России Всеволод Турчин. Актер ушел из жизни вечером 9 ноября. В Самарском академическом драматическом театре отметили, что Турчин был прекрасным педагогом и выразили глубокие соболезнования его родным, близким, коллегам и ученикам. Артист родился в 1937 году в Одессе, окончил мореходное училище, затем ГИТИС и многие годы служил в Куйбышевском, а позднее в Самарском драматическом театре.

актеры
похороны
соболезнования
смерти
