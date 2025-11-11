Ушел из жизни актер сериала «Вход в лабиринт» В возрасте 82 лет умер актер из сериала «Вход в лабиринт» Евгений Гайчук

Скончался советский и эстонский артист и театральный деятель Евгений Гайчук, сообщил художественный руководитель Русского театра Эстонии Филипп Лось на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). На момент смерти Гайчуку было 82 года. Причины смерти не раскрываются.

Ушел из жизни мой коллега, талантливый, остроумный, так много сделавший вместе с Русским театром Эстонии Евгений Гайчук. Соболезную дорогой Лидии Сергеевне, всем родным и близким. Вечная память, упокой Господь его душу, — написал Лось.

Гайчук родился 28 февраля 1943 года в Красноводске. В 1965 году окончил Киевский государственный институт театрального искусства. Женился на однокурснице Лидии Головатой, вместе они работали в Волгограде и Одессе. С 1968 года Гайчук был актером Государственного Русского драматического театра Эстонии.

