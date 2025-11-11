Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 17:06

Россиянку и ее сына обвинили в участии в движении «Граждане СССР»

В Сочи мать и сын предстанут перед судом за участие в движении «Граждане СССР»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Сочи на скамье подсудимых окажутся мать и сын, которых обвиняют в участии в деятельности движения «Граждане СССР» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), сообщили в кубанском управлении СКР. Следствие считает, что они распространяли экстремистские идеи и пытались вовлечь других людей в сообщество.

Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи СК России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летней местной жительницы и ее 21-летнего сына, обвиняемых в участии в деятельности экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ), — говорится в сообщении.

Фигурантке дела также предъявлено обвинение по статье о склонении к участию в деятельности экстремистского сообщества (ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ).

Как сообщили в управлении СКР по Краснодарскому краю, летом этого года обвиняемые передвигались по городу на автомобиле с номерным знаком «неустановленного образца» и символикой движения. Проверка ФСБ также показала, что женщина «склоняла своего супруга и иных лиц к участию в деятельности экстремистской организации».

Ранее в Черногорске местного жителя заподозрили в организации деятельности сообщества «Граждане СССР». Утверждается, что мужчина создал в интернет-пространстве публичное сообщество. На этой площадке он размещал видеоматериалы и фотографии, которые, по версии следствия, были направлены на формирование представлений о нелегитимности российского государства и разжигание межнациональной вражды.

